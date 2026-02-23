春遊新北微笑山線登場 四大縱走路線結合螢火蟲與星空

春天限定的山林盛宴登場！新北市觀旅局推出「微笑山線縱走活動」，精選新店、平溪、中和及石碇4條春季限定健行路線，結合日間山林漫步、夜間星空體驗與螢火蟲生態觀察。活動將於2月23日下午2時準時開放報名，名額有限，邀請民眾把握機會。

觀旅局表示，本次活動最大亮點為新店區「和美山夢幻螢光X四星級野餐饗宴」夜間體驗。和美山生態資源豐富，入夜後螢火蟲點點閃爍，宛如流動的螢光走廊。活動特別攜手榮獲四星級旅館認證的「白金花園酒店」，推出春季限定野餐餐盒，參與者可於星光草原鋪開野餐墊，在微風與星空下品嘗星級主廚料理，一邊靜賞螢火蟲飛舞，感受春夜山林的浪漫與靜謐。

平溪區則規畫「遠眺孝子山群峰」路線，孝子山、慈母峰與普陀山等山頭因山勢陡峭、絕壁聳立，如石筍拔地而起，素有「台版小黃山」美譽，是喜愛壯闊地景與挑戰體能者的熱門選擇。健行後將前往微笑山線服務據點「覓石底（慢慢來咖啡）」稍作休憩，讓旅程在山景與咖啡香中劃下句點。

中和區推出「圓通寺一線天探秘」，帶領民眾走訪直轄市定古蹟圓通寺，欣賞融合日式與西洋風格的石造建築，感受歷史底蘊；再穿梭於綠蔭步道，探索壯麗的一線天秘境，沉浸於寧靜山林。最後前往微笑山線服務據點「中和綠書店」，在書香與自然氛圍中為行程收尾。

石碇區「皇帝殿稜線挑戰」則鎖定進階登山者。皇帝殿岩稜步道為雪山山脈向北延伸的山稜，東、西峰之間的岩稜路段以刺激地形與遼闊視野聞名，沿途可360度鳥瞰石碇與層層山巒，體驗行走於高空稜線的震撼感。完成挑戰後，也可造訪微笑山線服務據點「漫縵山房」，享受山城慢活時光。