二重疏洪道新動線25日通車 五股新莊通行好順暢
新北市二重疏洪道左岸加高工程邁入最後階段，5號越堤道改建工程已完成，將於25日開放通行。新北市水利局表示，通車後將優化五股與新莊間交通動線，兼顧防洪與交通機能，打造更安全順暢的通行環境。
水利局長宋德仁指出，二重疏洪道左岸加高工程完工後，整體防洪能力提升至200年重現期標準，大幅強化五股洲子洋地區防汛安全，為地方發展奠定基礎。同步完成的5號越堤道改建工程，進出二重疏洪道道路採單向2線道配置，有效提升車流容量與行車安全，用路人可依道路指示，循中興路三段與疏洪六路往來五股與蘆洲，動線更為明確。
宋德仁表示，施工期間因沿線涉及自來水、電力、電信及光纖等多項地下管線，須配合各權責單位辦理遷移、保護與改接作業，工程條件複雜且挑戰度高，感謝市民體諒與支持，使工程如期完成。
水利局補充，為協助民眾熟悉新動線，通車初期將於上午7時至9時、下午5時至7時尖峰時段安排交通指揮人員疏導，並配合交通局完成號誌時制與標線優化調整，降低通車初期衝擊。提醒用路人留意最新交通動線與號誌配置，遵守速限15公里規定，共同維護行車安全。
