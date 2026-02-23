快訊

北市防火災 消防局：巡檢居家設備保安全

中央社／ 台北23日電

台北市消防局統計自2月初至22日全市共64件火災，民宅火警初判主要以煮食不慎、電氣因素為主，消防局表示，市民平時應注意「居家安全總巡檢」，如拔除非必要電器插頭等。

台北市區近期火警頻傳，如22日晚間發生在莒光路民宅發生火警，造成1名99歲老翁受困，經消防人員救出時意識清楚，火勢順利撲滅。

此外，台北市內湖區東湖路1處民宅11日發生火警，警消在地下室和3樓等處救出5人，均嗆傷、意識清醒，送醫治療。光復南路附近大樓在1日晚上發生火警，造成1男1女送醫前無呼吸心跳，醫院搶救後宣告不治。

消防局今天透過訊息表示，統計從2月1日至22日全市共發生64件火災，初判民宅發生火警原因，主要是以煮食不慎、電氣因素為主。

消防局資料提到，民眾平時應做好居家安全巡檢，否則用電或瓦斯設備一旦發生異常，非常容易釀成火災事故，後果不容輕忽，務必提高警覺。

消防局建議民眾平時落實「居家安全總巡檢」，包含關閉瓦斯總開關、確認爐具、熱水器及各項電器等設備已停止使用，拔除非必要電器插頭，避免電器長時間待機、電線老舊或過載造成過熱，引發火災事故。

消防局表示，民眾應避免在廚房、電器周邊、陽台或樓梯間堆積紙箱、衣物等易燃雜物，除會增加起火風險，也可能阻礙火災發生時的逃生與救災動線。

消防局統計今年共發生47件鋰電池火災，造成5人受傷，主要發生於住家內，其次為電動車。使用鋰電池充電時應遠離高溫、認明經濟部標準檢驗局合格標章、遠離可燃物、拒絕過度充電。

消防局表示，舊行動電源勿當一般垃圾丟棄，應先以膠帶貼住正負極，防止異極接觸導致短路起火，不拆解及破壞，保持外殼完整，避免電解液流出或內部短路廢棄鋰電池交由資源回收車或專屬回收商處理。

