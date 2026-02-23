另類公園夯 新北首座跑酷場域落腳汐止

各種特色公園在全台遍地開花，包括具挑戰性的跑酷區、大型攀爬網遊具，也常面臨遊具安全與適齡的質疑。新北現有2座跑酷場地，汐止保長長安橋下跑酷場上月啟用，是新北首座專業跑酷場，適合13歲以上玩家，有高低障礙、攀跳牆面、平衡橋。土城永寧廣場親子跑酷遊戲場屬特色型，2座場地均免費開放。跑酷（Parkour）是極限運動，受年輕族群青睞，專業玩家提醒，為避免跑酷意外，除了解自身身體素質，初期最好有專業人士在旁指導。

新北市首座專業跑酷場域落腳在汐止，相較於常見的遊具和體健設施，讓不少民眾不知從何玩起。汐止區公所建議初體驗前，掃瞄並觀看宣導影片，才能安全的玩，後續還會有現場辦教學課程，帶領更多人進入跑酷世界。

這座跑酷場域位在台鐵五堵車站路段，汐止新長安橋旁的高架鐵路下方。當地長安里長楊清風說，里辦公處10多年前就「認養」高架鐵軌下方空間，做為里民休憩的空間，並負責清潔管理。早年的設施較陽春，市府去年編列1600萬元經費全面改造，除了設共融遊具、體健設施、籃球場，再規畫設立跑酷場域。

新北市議員張錦豪前年底審查市府編列活化高架鐵路下方空間預算時，就要求應加入跑酷、滑板等遊憩設施，讓年輕人活動的空間。他說，樂見市府和跑酷團體合作，促成新北市第1座專業跑酷場在今年1月15日啟用。

汐止區長林慶豐表示，長安橋旁高架鐵軌下方空間運用設計初期，有邀請還我特色公園行動聯盟（特公盟）參與。因為具備遮陽避雨的優勢，且由墩柱區隔出多個獨立場域，因此分別規畫成不同年齡層族群，適用的遊戲和運動設施，13歲以上適用的跑酷場，是全區最具挑戰性的空間。

林慶豐說，這座跑酷場邀請「移動識界」團隊教練羅左欣協助，借鏡外縣市曾場地出現的狀況，避免重蹈覆轍。場地有增設無縫軟鋪，降低可能風險的傷害性。

民眾到汐止長安跑酷場「初體驗」，羅左欣建議先掃瞄使用告示板上的QR code，觀看宣導影片，告示板也有說明「跑酷」前暖身很重要，並要穿著合適的衣物和鞋子，項鍊、耳環和口袋裡的東西都要拿掉，避免跑跳時被絆傷或被東西刮傷。

羅左欣表示，宣導影片只是「安全須知」幫助民眾知道如何使用跑酷場內的設施，至於想要跑酷技巧進階，還是要透過教練指導。

林慶豐指出，跑酷場已開放民眾使用，歡迎家長帶孩子到跑酷場，根據自身能力，學習評估風險後勇敢探索。區公所也已委請羅左欣針對這座場地，設計專屬跑酷課程，近期會開課，實地教導民眾正確且安全的使用，享受跑酷的樂趣。

另，台北市天母公園也在2021年設置有跑酷運動場，當時有感於青少年缺乏遊戲空間，北市府邀在地民眾、特公盟等討論分齡遊戲場設計。

北市公園處陽明所主任陳彥材表示，天母公園是地方使用率相當高的遊戲場地，設置跑酷運動場後，使用率也相當高，因比一般遊戲場遊具的挑戰性更高，所以公園處在設計時也會加強要求分齡，跑酷運動設施限制12歲以上使用，也建議民眾使用時，務必要自備護膝、護頭等安全設施，另所有遊戲設施也都有使用須知告示，要民眾務必遵守。