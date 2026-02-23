聽新聞
新北市府新春團拜 侯友宜：拚建設、拚招商衝刺最後一年
新北市政府今舉行新春團拜，由思賢國小扯鈴隊及創作民族舞蹈隊帶來「活鈴活線，舞躍新春」揭開序幕，為市府注入新年活力。新北市長侯友宜表示，進入任期最後一年，將全面檢視過去施政成果，同時加碼推動基礎建設與社會福利，全力衝刺重大建設，讓新北持續向前。
侯友宜指出，今年是關鍵的一年，多項重大建設將陸續到位，包括捷運三鶯線今年完工、淡江大橋通車，聯合開發案與板橋聯醫招商要順利推動，第二行政中心也將於年底前完成三重搬遷，串聯溪南、溪北，建構三軸心發展格局。他強調，產業招商更是重中之重，包含塭仔圳地區開發及其他產業園區布局，將全力留住產業、創造就業機會。
侯友宜說，除了今年必須完成的項目，也將持續推動長期建設，如萬大中和線預計明年完工，七線齊發的軌道建設將陸續核定與推進，讓新北從大台北中心點，進一步成為帶動千萬人口發展的核心城市，朝國際大都市目標邁進。
他也特別感謝春節9天連假期間堅守崗位的市府人員，他說，假期天氣良好，風景區、廟宇與交通要道人潮眾多，他感謝第一線人員辛勤服務，確保假期平安順利，而新北燈會昨日開幕後也吸引滿滿人潮，獲得高度肯定，他代表市府致謝，並期許新的一年繼續並肩作戰、全力衝刺。
