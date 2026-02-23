重機騎士福音！新北3月1日起新增5區路邊收費機車格停大重機

大型重機騎士愈來愈多，停車格卻是僧多粥少，新北市交通局今年將陸續開放各行政區路邊機車格停放大型重機，交通局今天表示，3月1日起開放新莊、泰山、林口、三重及蘆洲等5個行政區的路邊「收費機車格」供大型重機停放。

交通局停車營運科長王昶閔表示，新北市自去年8月起，已於板橋、新店2區率先試辦，開放約6萬8千餘格路邊機車格供大型重機停放，經觀察發現「收費機車格」確實能有效調節汽、機車及大型重機停放需求，不僅提升車格周轉率，且能維持良好停車秩序；而非收費機車格因周轉率較低，整體紓解效果有限。

交通局今年決定擴大推動試辦範圍，除了板橋、新店持續辦理外，3月起將再新增新莊、泰山、林口、三重及蘆洲5區開放大型重機停放路邊收費機車格。收費方式比照大型重機專用格費率，採「計次收費」，每4小時30元。

交通局表示，在開放大型重機停放路邊收費機車格的同時，也同步檢討停車供給量，此次新增開放的5個行政區，近半年已檢討增設了1500餘格路邊機車格。未來將持續觀察大型重機實際停放情形，針對高需求熱點評估設置大型重機專用格，在提升便利性的同時，也把對一般機車族的影響降到最低，兼顧各車種停車權益。

交通局提醒大型重機車主，停放機車格時車身均不得超出格線，若車身太長，可採跨2格停放，但仍須停妥於格線內，避免影響其他車輛停放與行車安全。新北市將持續透過滾動檢討與精準調整，讓各類車種都能「有格可停、停得安心」，打造更有秩序、更有效率的停車環境。