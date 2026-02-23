快訊

拚上科學班好嗎？資深導師：未被榨乾的孩子才跑得遠

實測成功！教你安卓手機、蘋果iPhone AirDrop互傳照片 免開第三方APP

川普擬2階段打到伊朗屈服！美媒曝伊代理勢力密謀 恐襲美在2地區據點

聽新聞
0:00 / 0:00

重機騎士福音！新北3月1日起新增5區路邊收費機車格停大重機

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市今年將陸續試辦全市路邊收費機車格停放大型重機。本報資料照片
新北市今年將陸續試辦全市路邊收費機車格停放大型重機。本報資料照片

大型重機騎士愈來愈多，停車格卻是僧多粥少，新北市交通局今年將陸續開放各行政區路邊機車格停放大型重機，交通局今天表示，3月1日起開放新莊、泰山、林口、三重及蘆洲等5個行政區的路邊「收費機車格」供大型重機停放。

交通局停車營運科長王昶閔表示，新北市自去年8月起，已於板橋、新店2區率先試辦，開放約6萬8千餘格路邊機車格供大型重機停放，經觀察發現「收費機車格」確實能有效調節汽、機車及大型重機停放需求，不僅提升車格周轉率，且能維持良好停車秩序；而非收費機車格因周轉率較低，整體紓解效果有限。

交通局今年決定擴大推動試辦範圍，除了板橋、新店持續辦理外，3月起將再新增新莊、泰山、林口、三重及蘆洲5區開放大型重機停放路邊收費機車格。收費方式比照大型重機專用格費率，採「計次收費」，每4小時30元。

交通局表示，在開放大型重機停放路邊收費機車格的同時，也同步檢討停車供給量，此次新增開放的5個行政區，近半年已檢討增設了1500餘格路邊機車格。未來將持續觀察大型重機實際停放情形，針對高需求熱點評估設置大型重機專用格，在提升便利性的同時，也把對一般機車族的影響降到最低，兼顧各車種停車權益。

交通局提醒大型重機車主，停放機車格時車身均不得超出格線，若車身太長，可採跨2格停放，但仍須停妥於格線內，避免影響其他車輛停放與行車安全。新北市將持續透過滾動檢討與精準調整，讓各類車種都能「有格可停、停得安心」，打造更有秩序、更有效率的停車環境。

重機 新北 車主 停車格 機車族

延伸閱讀

春節加成最後一天 新北計程車明天0時起恢復一般費率

觀察站／走春探路高喊「讓我回新北服務」 李四川新北選戰已開跑

尋找新北最強豬肉料理 2026新北黑白切大賽報名至2月27日

新年合體李四川 江啟臣：盼台中、新北未來密切合作

相關新聞

另類公園夯 新北首座跑酷場域落腳汐止

各種特色公園在全台遍地開花，包括具挑戰性的跑酷區、大型攀爬網遊具，也常面臨遊具安全與適齡的質疑。新北現有2座跑酷場地，汐...

重機騎士福音！新北3月1日起新增5區路邊收費機車格停大重機

大型重機騎士愈來愈多，停車格卻是僧多粥少，新北市交通局今年將陸續開放各行政區路邊機車格停放大型重機，交通局今天表示，3月...

總獎金70萬元！尋找最強豬肉料理 「2026新北黑白切大賽」27日前報名

由新北市政府市場處舉辦的「2026新北黑白切大賽」報名正熱烈進行中！這場被譽為新北版「黑白大廚」的盛事，不僅是一場廚藝實...

二重疏洪道新動線25日通車 五股新莊通行好順暢

新北市二重疏洪道左岸加高工程邁入最後階段，5號越堤道改建工程已完成，將於25日開放通行。新北市水利局表示，通車後將優化五...

新北市府新春團拜 侯友宜：拚建設、拚招商衝刺最後一年

新北市政府今舉行新春團拜，由思賢國小扯鈴隊及創作民族舞蹈隊帶來「活鈴活線，舞躍新春」揭開序幕，為市府注入新年活力。新北市...

新春團拜談公務員待遇 侯盼中央加薪並加碼補助人事

新北市政府今舉行新春團拜，新北市長侯友宜指出，面對物價上漲與公私部門薪資差距擴大，中央應適度調整公務人員薪資，同時在人事...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。