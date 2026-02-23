快訊

新春團拜談公務員待遇 侯盼中央加薪並加碼補助人事

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜呼籲中央幫公務員加薪並加碼補助地方。記者張策／攝影
新北市政府今舉行新春團拜，新北市長侯友宜指出，面對物價上漲與公私部門薪資差距擴大，中央應適度調整公務人員薪資，同時在人事經費與相關補助上多支持地方政府，照顧第一線公務體系同仁。

侯友宜指出，近年物價持續上漲，加上民間產業薪資不斷調整，公務人員加薪幅度卻相對有限，與民間競爭存在落差，導致有意進入公務體系的人才不如以往熱絡。他表示，希望吸引更多優秀人才投入公部門，為國家與地方服務，就必須在待遇與福利上給予合理支持。

侯友宜強調，公務人員長期肩負繁重行政與服務責任，應妥善照顧其家庭與生活品質。他也呼籲中央在人事與相關補助方面「多多加碼」，讓地方政府在第一線努力打拚的公務伙伴，能夠獲得更實質的支持與保障。

薪資 侯友宜 新北

