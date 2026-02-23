快訊

議會新春團拜 侯友宜：最後一年與議員並肩作戰

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天出席新北市議會新春團拜。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北市議會新春團拜。記者葉德正／攝影

新北市議會今天舉行新春團拜，新北市長侯友宜獲議長蔣根煌邀約參加，侯友宜指出，每年這個時刻他都抱持感恩的心，感謝議會議長與議員支持，讓議事順暢、市政進步，今年是升格第四屆議員的最後一個會期，最後一年他會持續跟大家並肩作戰。

今天上午10時新北市議會新春團拜，蔣根煌特地包了一個開工紅包給侯友宜，侯直呼「這是他今年的第一個」，來到這裡真的「馬上有錢」。

侯友宜致詞時表示，新北市府能有長足進步，議會同仁是非常重要的推手，今年是升格以來的第四屆，也是第四屆議員的最後一個會期，今年還要仰賴同仁們，大家並肩作戰，讓我們最後一年，每位議員都能心想事成，每個人都能夠馬到成功、馬上賺錢、馬上有錢。

蔣根煌表示，一年之計在於春，行政團隊與議會同仁大家彼此互相祝福、交流，每年讓新北市議會議事運作非常順利，還要請第四屆議員同仁多多努力，讓議事工作更加順利。

新北市長侯友宜今天出席新北市議會新春團拜。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北市議會新春團拜。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜（右）今年從議長蔣根煌（左）手中拿到的第一個紅包。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜（右）今年從議長蔣根煌（左）手中拿到的第一個紅包。記者葉德正／攝影

