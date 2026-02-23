總獎金70萬元！尋找最強豬肉料理 「2026新北黑白切大賽」27日前報名

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
去年首屆奪冠的店家在賽後獲得極大關注，人潮與口碑至今不墜，證明此賽事不僅是榮譽的象徵，更是店家提升品牌影響力的絕佳舞台，也希望藉此賽事尋找最具代表性的新北風味。圖／新北市政府市場處提供
新北市政府市場處舉辦的「2026新北黑白切大賽」報名正熱烈進行中！這場被譽為新北版「黑白大廚」的盛事，不僅是一場廚藝實力的競技，更是一次角逐新北豬肉料理巔峰的機會。本次大賽祭出高達70萬元的總獎金，廣邀新北廚藝好手運用國產豬肉，在「經典傳統」與「職人創新」兩大組別中一決高下，報名截止日為2月27日，呼籲隱身於巷弄市場與餐廳飯館的高手把握機會。

市場處長李長奎表示，新北市是大臺北地區豬肉消費量最高的城市，黑白切技藝更是臺灣特有的職人精神。去年首屆奪冠的店家在賽後獲得極大關注，人潮與口碑至今不墜，證明此賽事不僅是榮譽的象徵，更是店家提升品牌影響力的絕佳舞台，也希望藉此賽事尋找最具代表性的新北風味，並推廣優質國產豬肉食材。

市場處說明，本次競賽採取雙軌制對決，旨在展現豬肉料理的多樣性。「經典傳統組」鎖定市場攤商與庶民小吃，比拚道地火候與紮實刀工，傳承最純粹的黑白切文化；「職人創新組」則開放餐廳與旅宿餐飲等業界名廚參與，挑戰將國產豬肉轉化為具視覺與味覺震撼的創意料理，透過雙組別競技，讓新北的特色飲食文化從巷弄小吃也能延伸至精緻餐飲。

「2026新北黑白切大賽」現正開放受理報名，凡於新北市內經營之飯店、餐廳、市場及商圈業者皆可參賽，報名時間截至115年2月27日止，有意爭奪新北最強豬肉料理稱號的職人們可至新北市政府市場處官網或「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁下載簡章。

新北 市場 創意料理 豬肉 小吃 飯店

