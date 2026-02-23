盼推動無菸城市 蔣萬安開學日許3願

台北市長蔣萬安年前喊出將效仿東京打造「無菸城市」包含推動年貨大街全面禁菸並設置吸菸區，而後天將登場台北燈節展區也將比照辦理，蔣今開學也至校園發放無菸御守，盼透過教育將觀念傳遞至社區，並鎖定有意願里辦、商圈作為無菸環境試辦區。

今天是開學日，文山區興華國小圍牆也出現不一樣樣貌，融入校內社團特色設計加上周邊景點動物園等，讓禁菸宣導不在只有文字上的警示，而是透過彩繪圖案呈現，蔣萬安一早也到校園發放無菸御守，希望透過校園宣導讓無菸概念藉由孩童帶回給家庭，讓全民具備無菸城市觀念。

蔣萬安指出，新年共有3期許，市府將推動無菸城市觀念，不僅僅是校門口宣示更要延伸到社區，守護孩童健康避免受到二手菸、三手菸危害；第二期許將結合社區學校、醫院、在地里長一起推動無菸城市；第三期許是希望孩童可扮演「無菸小尖兵」拿這些御守、拒菸小卡回家傳遞觀念，讓無菸城市政策推動更加順暢。

蔣萬安也說，接下來台北燈節也將在西門町、圓山花博登場，屆時將比照迪化年貨大街，都將擴大禁菸區變成無菸環境，僅能在市府設置吸菸區吸菸，保護參展民眾不受二手菸困擾。

根據市府規畫，目前擬朝向社區、商圈試辦，由於北市店家、住宅密集度高，要找尋合適吸菸區並不容易，加上中央法規上對吸菸區仍有諸多限制有待討論及突破，盼能先找尋有意願鄰里，經評估可行後，先試辦作為示範區，提高推動成功率。此外，商圈也是推動目標，盼能先從試辦過無菸環境的迪化街、西門町先行延續。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康