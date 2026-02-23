聽新聞
0:00 / 0:00
山櫻先登場..炮仗花接力綻放 新北永吉公園換新裝
春天悄悄報到，新北市鶯歌區永吉公園迎來一年中最繽紛時節。永吉公園內籃球場後方的山櫻率先登場，緊接著橙紅亮眼的炮仗花接力綻放，構成一幅春季限定的繁花美景。新北市景觀處表示，永吉公園春季花季已啟動，即日起一路延續至3、4月，民眾可把握花期，走進公園感受春日氣息。
隨著氣溫回暖，永吉公園內的櫻花也將陸續登場，從2月起山櫻花率先綻放，接續的墨染櫻展現淡雅花姿，粉白花朵點綴步道與草地，隨風搖曳，讓整座公園瀰漫浪漫春意。無論是近距離拍攝花朵細節，或漫步園區取景，都能輕鬆拍出充滿春天氛圍的美照。
每到農曆春節，永吉公園圍欄與花架上的炮仗花接續山櫻花綻放，串串橙紅花朵垂掛成廊，如同迎春的鞭炮，象徵喜氣與祝福。盛開時形成壯觀的橙紅花海，在陽光映照下格外耀眼，是許多民眾與攝影愛好者最愛的拍照場景。景觀處也建議，上午與傍晚光線柔和，是捕捉炮仗花層次與色彩的最佳時段。
除了花季亮點，永吉公園的共融遊戲場也深受歡迎，設有豌豆造型溜滑梯、兒童遊戲區、體健設施與步道空間，並結合籃球場等休憩設施，無論是親子同遊、好友相約散步，或是晨間運動，都能在花季期間享受愜意的戶外時光。
新北市景觀處長林俊德表示，永吉公園一年四季皆有花卉接力綻放，春季有山櫻花、炮仗花與墨染櫻揭開序幕，初夏可欣賞紫藤與阿勃勒，秋季還有蒜香藤，讓民眾在不同季節走進公園，都能遇見不一樣的風景。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。