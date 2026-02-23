山櫻先登場..炮仗花接力綻放 新北永吉公園換新裝

春天悄悄報到，新北市鶯歌區永吉公園迎來一年中最繽紛時節。永吉公園內籃球場後方的山櫻率先登場，緊接著橙紅亮眼的炮仗花接力綻放，構成一幅春季限定的繁花美景。新北市景觀處表示，永吉公園春季花季已啟動，即日起一路延續至3、4月，民眾可把握花期，走進公園感受春日氣息。

隨著氣溫回暖，永吉公園內的櫻花也將陸續登場，從2月起山櫻花率先綻放，接續的墨染櫻展現淡雅花姿，粉白花朵點綴步道與草地，隨風搖曳，讓整座公園瀰漫浪漫春意。無論是近距離拍攝花朵細節，或漫步園區取景，都能輕鬆拍出充滿春天氛圍的美照。

每到農曆春節，永吉公園圍欄與花架上的炮仗花接續山櫻花綻放，串串橙紅花朵垂掛成廊，如同迎春的鞭炮，象徵喜氣與祝福。盛開時形成壯觀的橙紅花海，在陽光映照下格外耀眼，是許多民眾與攝影愛好者最愛的拍照場景。景觀處也建議，上午與傍晚光線柔和，是捕捉炮仗花層次與色彩的最佳時段。

除了花季亮點，永吉公園的共融遊戲場也深受歡迎，設有豌豆造型溜滑梯、兒童遊戲區、體健設施與步道空間，並結合籃球場等休憩設施，無論是親子同遊、好友相約散步，或是晨間運動，都能在花季期間享受愜意的戶外時光。