山櫻先登場..炮仗花接力綻放 新北永吉公園換新裝

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北鶯歌永吉公園一年四季均有花可賞，時值春季可欣賞櫻花與炮仗花接力盛開美景。圖／新北市景觀處提供
新北鶯歌永吉公園一年四季均有花可賞，時值春季可欣賞櫻花與炮仗花接力盛開美景。圖／新北市景觀處提供

春天悄悄報到，新北鶯歌區永吉公園迎來一年中最繽紛時節。永吉公園內籃球場後方的山櫻率先登場，緊接著橙紅亮眼的炮仗花接力綻放，構成一幅春季限定的繁花美景。新北市景觀處表示，永吉公園春季花季已啟動，即日起一路延續至3、4月，民眾可把握花期，走進公園感受春日氣息。

隨著氣溫回暖，永吉公園內的櫻花也將陸續登場，從2月起山櫻花率先綻放，接續的墨染櫻展現淡雅花姿，粉白花朵點綴步道與草地，隨風搖曳，讓整座公園瀰漫浪漫春意。無論是近距離拍攝花朵細節，或漫步園區取景，都能輕鬆拍出充滿春天氛圍的美照。

每到農曆春節，永吉公園圍欄與花架上的炮仗花接續山櫻花綻放，串串橙紅花朵垂掛成廊，如同迎春的鞭炮，象徵喜氣與祝福。盛開時形成壯觀的橙紅花海，在陽光映照下格外耀眼，是許多民眾與攝影愛好者最愛的拍照場景。景觀處也建議，上午與傍晚光線柔和，是捕捉炮仗花層次與色彩的最佳時段。

除了花季亮點，永吉公園的共融遊戲場也深受歡迎，設有豌豆造型溜滑梯、兒童遊戲區、體健設施與步道空間，並結合籃球場等休憩設施，無論是親子同遊、好友相約散步，或是晨間運動，都能在花季期間享受愜意的戶外時光。

新北市景觀處長林俊德表示，永吉公園一年四季皆有花卉接力綻放，春季有山櫻花、炮仗花與墨染櫻揭開序幕，初夏可欣賞紫藤與阿勃勒，秋季還有蒜香藤，讓民眾在不同季節走進公園，都能遇見不一樣的風景。

漫步在繽紛的永吉公園裡，可感受到春天鳥語花香的氣息。圖／新北市景觀處提供
漫步在繽紛的永吉公園裡，可感受到春天鳥語花香的氣息。圖／新北市景觀處提供
新北鶯歌永吉公園裡山櫻花及炮仗花齊力綻放，迎來一年中最繽紛的時節。圖／新北市景觀處提供
新北鶯歌永吉公園裡山櫻花及炮仗花齊力綻放，迎來一年中最繽紛的時節。圖／新北市景觀處提供

