星期評論／新北「鮮奶幸福周」上路 體現營養平權

今天開學日，新北市「鮮奶幸福周」啟動，二至十二歲學童每周可免費兌換一瓶鮮奶、豆漿或優酪乳，全年不中斷，卅三萬名孩童受惠，八月底將擴及約十一萬名國中生。政策設計以數位兌換搭配通路合作，強化學童營養支持，顯示地方政府正將「營養平權」視為教育政策重要一環。

從公共政策角度觀察，這項措施關鍵不在「免費」，而在「普及與穩定」。與一次性補助相比，全年常態化供給更符合成長期營養需求，也縮小家庭經濟帶來的飲食落差。政策涵蓋寒暑假，且顧及學籍、設籍等面向，思維跳脫校園框架，進入家庭生活層面。

然而，政策上路後，真正考驗在於制度細節與資源分配，北市去年先上路，兌換率約七成，新北鮮奶政策借鏡北市經驗，力求北北基桃作法一致，降低執行面困擾，也避免有孩子被漏接。

鮮乳政策啟動後，市府下個要思考的難題是營養午餐是否全面免費？若一律免費，一年經費達四十六億元，等同整年特教或校舍整建預算。這不僅是財政問題，更牽動教育資源優先順序的選擇。

在公共支出有限前提下，「補助廣度」與「品質深度」如何取捨，是政策設計核心。家長關心的未必是否免費，而是食材來源、營養均衡與供餐品質。若資源過度分散，恐稀釋既有品質提升計畫；若集中於單一補助，可能壓縮其他教育建設。

此外，營養政策不僅是財政工程，更是行政協調與社會合作工程。數位兌換機制是否便利、通路是否穩定供貨、特殊體質學童如何有替代選項，攸關政策落實程度。若執行端出現落差，再完善理念也可能打折。

長遠來看，鮮奶幸福周為營養平權打開制度化入口，下一步如何銜接整體校園飲食政策，決定成效能否深化。營養補助不該只是短期福利，應納入更完整的健康教育與飲食品質提升藍圖。在資源配置與政策連動間取得平衡，才能讓營養平權走得長遠。