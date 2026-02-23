聽新聞
0:00 / 0:00
2026新北燈會點燈 侯友宜：好運啟程
二○二六新北燈會「勁馬奔騰・新北Hi Light」昨晚在新北大都會公園點燈，市長侯友宜等人共同點亮高達十五公尺、三百六十度展演的「紅寶馬」主燈，搭配投影與聲光效果震撼全場。燈會自二月二十日試營運至昨晚開幕，短短三天吸引超過一百五十萬人次。
侯友宜說，新北燈會一年比一年精采，去年吸引超過四百九十萬人次參與，創造約九點八億元經濟效益。今年場地規模比去年大兩倍，主題燈區由十區增加至十六區，並規畫八大特色活動與一百七十攤美食市集，期盼帶給市民更多歡樂與視覺饗宴。主燈「紅寶馬」以童話繪本為發想，象徵新的一年活力奔放、好運啟程。
侯市長現場教韓籍啦啦隊成員安芝儇用閩南語說出新春吉祥話「馬祥厚運」，安芝儇發音相當標準，讓侯友宜驚呼「太厲害」，引發粉絲歡呼。點燈儀式之後，侯友宜視察燈區時人氣爆棚，沿途不斷有人要求合影，氣氛熱烈。
今年燈會結合宮廟文化打造「祈福列車」，民眾可在燈會現場向媽祖、關公、保生大帝等眾神祈福，也融入多元宗教元素。另與韓國人氣ＩＰ「線條小狗」合作，打造萌系燈區，活動持續至三月八日，拍照上傳社群平台並公開分享，即可兌換限量聯名平安符。
開幕晚會卡司堅強，原民民俗表演與科技光影秀揭開序幕，李杰明、陳忻玥、婁峻碩、美秀集團接力演出，「千年傳承－鐵花秀」及馬戲踩街輪番登場，大都會公園熱鬧滾滾。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。