代家戶丟垃圾興起 北市議員促納管「小蜜蜂」

都會區「代丟垃圾」服務興起，先前有業者無預警停業，民眾付月費面臨無人幫收窘況。北市有八百多家代清潔業者，議員籲強化納管公告合法名單。環保局表示，代清潔是將垃圾送到垃圾車，若代清除送到焚化場才需執照，將研議強化列管。

代清潔業者以腳踏車、三輪車、板車載運代收的家戶垃圾，無須申請廢棄物清除、處理許可證，若產源為社區或大樓，可用小貨車等動力車輛至地下室載運。為避免影響市民倒垃圾權益，轄區清潔隊會提供夜間清運線上較少人流的時間點與地點，小蜜蜂再依循前往倒垃圾。

這類代清潔業者俗稱小蜜蜂，過去服務模式較為傳統，多幫自家周邊家戶代清潔垃圾，收費為每月每戶幾百元。高姓上班族說，因下班晚，趕不上垃圾車時間，選擇代收服務，每月花幾百元，便能解決丟垃圾困擾，真的很方便。

「主打代收垃圾跟叫外送一樣方便。」北市議員鍾沛君發現，在都會生活型態，有市場就有供給，近年開始有新創公司提供代收垃圾的外送服務，型態多元。以無預警歇業的代清潔業者為例，先前在雙北、桃園有三千名訂戶，很多用戶是用預繳方式綁定。

鍾憂心，這類業者若服務再多一點，就可能踩法律紅線。如店家的事業廢棄物若找代清潔業者就可能觸法，市府應進一步釐清代清潔及代清除分際在哪？北市府應強化列管，且公布合法的代清潔業者名單，方便民眾查找。

環保局坦言，不需執照的代清潔業者過去偏向個體戶，北市有八百二十六家「小蜜蜂」代清潔業者，這些業者無須取得清運登記執照，僅是列管在案。

另，議員陳慈慧提到，愈來愈多代清潔業者搶市，引發須取得清運登記執照的代清除業者不滿，北市去年調高事業廢棄物處理費，每噸漲幅達九百元，調漲的清運費恐轉嫁給消費者，讓小型店家、攤商受影響。環保局允諾未來若調整代清運處理費用，會邀業者開會聽取意見。