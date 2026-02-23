聽新聞
0:00 / 0:00

北市垃圾車收運資訊查詢 遭批難用

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市議員王閔生舉新北市政府為例，新北環保局網站有一個「新北市樂圾車」系統，讓民眾可以很清楚知道垃圾車開到哪裡。圖／新北市環保局提供
北市議員王閔生舉新北市政府為例，新北環保局網站有一個「新北市樂圾車」系統，讓民眾可以很清楚知道垃圾車開到哪裡。圖／新北市環保局提供

住老公寓民眾要抓緊時間追垃圾車成為日常，不過台北市垃圾車定點定時收運資訊查詢系統，遭民眾批評複雜、不好用。環保局允諾研議優化。

許多上班族常為追垃圾車傷透腦筋，北市議員王閔生接獲陳情，有民眾使用環保局官網及台北通App要查詢台北市垃圾車收運資訊，發現相當不直觀、不好操作。

王閔生說，從環保局官網要查垃圾車定點收運資訊，要先選哪一行政區、選哪個里，再來是路段，許多外地到北市生活的租屋族，根本不知道自己住哪個里。

王閔生說，若只選行政區跟路名，如找辛亥路一段垃圾清運，官網竟會一次跑出三個「辛亥路一段」選項，讓人霧煞煞。

若從台北通App查詢也很不直觀，王說，除要先選左下角服務功能，還要選地點，最後再點入「垃圾清運」那一欄，「這麼複雜才找得到，會有人想用嗎？」

王閔生舉新北為例，新北環保局推出「新北樂圾車」系統，除可定位所在地點，地圖可找到垃圾車目前位置、移動軌跡，甚至查到垃圾車半徑五十到三十公尺地點，讓民眾清楚掌握垃圾車到哪裡。

資訊局坦言，台北通的「找地點」功能，是將北市府綜合性的所有常用點位資訊都列出，未來會規畫獨立頁面。

北市環保局表示，新北垃圾車是巡迴式沿線收運，北市是採定時定點收運，將會研議如何優化查詢系統。

延伸閱讀

春節收假明天開學 北市交通管制明起啟動「校園模式」

追垃圾車....北市系統查詢挨轟難用 找地點跑出3路段霧煞煞

北市清潔隊員離職率不到1%的秘密 2年還吸引新北35人跳槽來

整理包／2026過年何時有垃圾車？六都春節垃圾停收、恢復清運時間點一次看

相關新聞

代家戶丟垃圾興起 北市議員促納管「小蜜蜂」

都會區「代丟垃圾」服務興起，先前有業者無預警停業，民眾付月費面臨無人幫收窘況。北市有八百多家代清潔業者，議員籲強化納管公...

2026新北燈會點燈 侯友宜：好運啟程

二○二六新北燈會「勁馬奔騰・新北Hi Light」昨晚在新北大都會公園點燈，市長侯友宜等人共同點亮高達十五公尺、三百六十...

北市垃圾車收運資訊查詢 遭批難用

住老公寓民眾要抓緊時間追垃圾車成為日常，不過台北市垃圾車定點定時收運資訊查詢系統，遭民眾批評複雜、不好用。環保局允諾研議...

星期評論／新北「鮮奶幸福周」上路 體現營養平權

今天開學日，新北市「鮮奶幸福周」啟動，二至十二歲學童每周可免費兌換一瓶鮮奶、豆漿或優酪乳，全年不中斷，卅三萬名孩童受惠，...

新北燈會開幕點亮紅寶馬主燈 民眾搶拍線條小狗

新北燈會今晚正式開幕，市長侯友宜、啦啦隊員安芝儇等人共同點亮15公尺高的紅寶馬主燈，線條小狗超萌花燈吸引民眾搶拍。民政局...

影／新北燈會正式點燈！紅寶馬閃亮登場 民眾拍照留念

2026新北燈會「勁馬奔騰・新北Hi Light」晚上在新北大都會公園正式點燈，新北市長侯友宜攜手多位貴賓及啦啦隊女神安...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。