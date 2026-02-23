北市垃圾車收運資訊查詢 遭批難用

住老公寓民眾要抓緊時間追垃圾車成為日常，不過台北市垃圾車定點定時收運資訊查詢系統，遭民眾批評複雜、不好用。環保局允諾研議優化。

許多上班族常為追垃圾車傷透腦筋，北市議員王閔生接獲陳情，有民眾使用環保局官網及台北通App要查詢台北市垃圾車收運資訊，發現相當不直觀、不好操作。

王閔生說，從環保局官網要查垃圾車定點收運資訊，要先選哪一行政區、選哪個里，再來是路段，許多外地到北市生活的租屋族，根本不知道自己住哪個里。

王閔生說，若只選行政區跟路名，如找辛亥路一段垃圾清運，官網竟會一次跑出三個「辛亥路一段」選項，讓人霧煞煞。

若從台北通App查詢也很不直觀，王說，除要先選左下角服務功能，還要選地點，最後再點入「垃圾清運」那一欄，「這麼複雜才找得到，會有人想用嗎？」

王閔生舉新北為例，新北環保局推出「新北樂圾車」系統，除可定位所在地點，地圖可找到垃圾車目前位置、移動軌跡，甚至查到垃圾車半徑五十到三十公尺地點，讓民眾清楚掌握垃圾車到哪裡。

資訊局坦言，台北通的「找地點」功能，是將北市府綜合性的所有常用點位資訊都列出，未來會規畫獨立頁面。

北市環保局表示，新北垃圾車是巡迴式沿線收運，北市是採定時定點收運，將會研議如何優化查詢系統。