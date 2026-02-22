新北燈會開幕點亮紅寶馬主燈 民眾搶拍線條小狗

快訊

中央社／ 新北22日電
2026新北燈會22日在大都會公園正式開幕，今年首度邀請韓國超人氣IP「線條小狗」跨界聯名，吸引民眾爭相搶拍。中央社
新北燈會今晚正式開幕，市長侯友宜、啦啦隊員安芝儇等人共同點亮15公尺高的紅寶馬主燈，線條小狗超萌花燈吸引民眾搶拍。民政局估計自20日試營運至今，3天湧入150萬人次。

2026新北燈會今天晚間在大都會公園正式登場，由新北市長侯友宜、國民黨副主席李乾龍、韓國啦啦隊成員安芝儇等人共同點亮15公尺高的紅寶馬主燈，現場聲光效果震撼。

侯友宜致詞表示，前兩天新北燈會試營運時就已人山人海，初估這3天人潮達150萬人次。去年新北燈會吸引超過490萬人次，創造逾新台幣9.8億元經濟效益，今年場地比去年大2倍，主題燈區也從10區擴增到16區，相信今年17天的展期，人潮會比去年更多。

侯友宜說，這次規劃16個主題燈區，其中首度與宮廟合作打造祈福列車，過年期間民眾如果有來不及拜的神明，包括媽祖、關公、保生大帝、神農大帝等，都可以一次在新北燈會參拜祈福。

新北民政局指出，今年新北燈會將一路展出至3月8日，展期長達17天。其中首度邀請韓國超人氣IP「線條小狗」跨界聯名，從20日試營運起就吸引滿滿人潮。同時也祭出限定活動，民眾只要在線條小狗燈區拍照上傳至臉書、IG、Threads並公開分享，就可獲每日限量100份的線條小狗聯名平安符。

此外，今年展場設置12組互動燈組，大小朋友可騎發光腳踏車彈奏音樂，也可打地鼠放電。民政局表示，2月22日至24日晚間不僅有山西鐵花秀團隊精彩表演，即日起至3月8日每日主舞台也有街頭藝人演出。

民政局補充，今天燈會現場首度發放3000份一般版「Horses 好事轉來」小提燈，各區公所則將在2月26日、27日陸續發放，無法現場領取者也可至民政局官網下載小提燈圖檔自行製作。

