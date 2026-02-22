2026新北燈會點燈 侯友宜教安芝儇說「馬祥厚運」

2026新北燈會「勁馬奔騰・新北Hi Light」今晚間在新北大都會公園正式點燈，新北市長侯友宜攜手多位貴賓及南韓啦啦隊女神安芝儇，共同點亮高達15公尺、360度展演的「紅寶馬」主燈，搭配投影與聲光效果震撼全場。燈會自2月20日試營運至開幕，短短3天已吸引超過150萬人次湧入，現場人潮擠爆園區。

侯友宜表示，新北燈會一年比一年精采，去年吸引超過490萬人次參與，創造約9.8億元經濟效益。今年場地規模較去年擴大兩倍，主題燈區由10區增加至16區，並規畫8大特色活動與170攤美食市集，期盼帶給市民更多歡樂與視覺饗宴。主燈「紅寶馬」以童話繪本為發想，象徵新的一年活力奔放、好運啟程。

侯友宜說，今年特別結合宮廟文化打造「祈福列車」，民眾可在燈會現場向媽祖、關公、保生大帝等眾神祈福，也融入多元宗教元素；同時攜手韓國人氣IP「線條小狗」合作，吸引大批民眾排隊合影。現場設有170個攤位，集結異國美食與特色商品，活動將持續至3月8日，期盼再創去年近490萬人次的佳績，陪伴市民歡度元宵。

點燈儀式後，侯友宜視察燈區時人氣爆棚，民眾擠得水洩不通，沿途不斷有人要求合影、打招呼，現場氣氛熱烈。他也現場教安芝儇用台語說出新春吉祥話「馬祥厚運」，安芝儇發音相當標準，讓侯友宜當場驚呼「太厲害」，引發粉絲歡呼。

民政局表示，今年燈會首度邀請韓國超人氣IP「線條小狗」跨界聯名，打造萌系燈區，從試營運起即吸引大批粉絲排隊拍照打卡；只要拍照上傳社群平台並公開分享，即可兌換限量聯名平安符。此外，也首度結合宮廟打造「馬上開運」祈福列車，迎奉眾神尊駐駕聯合賜福，擲筊成功即可獲得限定小禮。