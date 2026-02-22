瑞芳「水金九」春節爆車潮！警方空拍機回傳俯瞰畫面 加速打通瓶頸點

馬年春節9天連假，新北市瑞芳區「水金九」地區湧入大量人車，瑞芳警分局導入空拍機即時監控系統，搭配合地面管制勤務網，建構更有效的管控體系。台2線發生火燒車，空拍機也派上用場，事件現場應變效率。

瑞芳分局今天表示，水湳洞、金瓜石和九份在春節連假期間，湧入大量遊客，交通壓力瞬間升高。為確保連假期間交通順暢與公共安全，警方啟動高強度交通戰情機制，導入空拍機即時監控系統，建構空中偵察、即時回傳、戰情研判、動態部署四段式指揮鏈，強化現場應變效率。

警方說，空拍機不僅擴大視野，更縮短指揮判斷時間，提升整體交通處置效率。連假期間交通熱區上空部署空拍機，可從高處拍下即時影像，回傳勤務指揮中心掌握車流密度與道路瓶頸位置，作為警力派遣與交通管制決策依據，落實警力精準部署原則。

台2線貢寮區卯澳路段昨天發生大型重型機車自撞起火事故，瑞芳分局也出動空拍機，在事故區域執行空中監控，第一時間掌握事故現場態樣及道路兩端車流回堵情形，同步回傳影像至勤務指揮中心，以利勤務分派。

勤指中心依據空拍即時畫面，迅速啟動分流與交通管制措施，指揮周邊警力動態調整崗位，同步引導替代動線，有效防止壅塞擴大，將事故對整體交通影響降至最低，展現科技整合與指揮效率的實戰成果。