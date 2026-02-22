聽新聞
0:00 / 0:00
春節加成最後一天 新北計程車明天0時起恢復一般費率
春節連假今天最後一天，新北市交通局表示，計程車春節加成計費自今天24時停止，明天0時起全面恢復一般費率，提醒民眾搭乘計程車時留意收費情形，以保障自身權益。
交通局運輸管理科長許芫綺指出，春節期間因應運輸需求，實施加成計費措施，連假結束後即依規定停止。民眾搭車下車前，建議可向駕駛索取乘車證明，並當場確認跳表金額是否正確，如有疑義可即時向駕駛反映，避免事後產生消費爭議。
交通局也提醒計程車駕駛，自明天0時起應主動將車內張貼的春節加成計費相關告示或貼紙全面移除，一律依一般費率跳表顯示金額收費，不得再以任何名目加收費用。交通局會持續加強稽查，確保業者遵守相關規定，維護良好乘車環境。
交通局強調，若乘客遇有超收車資、未依規定收費或其他爭議情形，請記下計程車車號、搭乘時間、上下車地點及相關事證，並可撥打1999市民專線或向新北市交通局提出申訴，市府將依法查處，保障乘客消費權益。
交通局呼籲，計程車駕駛與乘客共同配合相關規定，讓春節後的交通運輸回歸秩序，提供市民安全、安心且公平的搭乘服務。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。