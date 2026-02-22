尋找新北最強豬肉料理 2026新北黑白切大賽報名至2月27日

新北市政府市場處舉辦的「2026新北黑白切大賽」現正報名中，這場被譽為新北版「黑白大廚」的盛事，不僅是廚藝實力的競技，更是一次角逐新北豬肉料理巔峰的機會。大賽祭出高達70萬元的總獎金，廣邀新北廚藝好手運用國產豬肉，在「經典傳統」與「職人創新」兩大組別中一決高下，報名截止日為2月27日。

市場處長李長奎說，新北市是大台北地區豬肉消費量最高的城市，黑白切技藝更是台灣特有的職人精神。去年首屆奪冠的店家在賽後獲得極大關注，人潮與口碑至今不墜，證明此賽事不僅是榮譽的象徵，更是店家提升品牌影響力的絕佳舞台，也希望藉此賽事尋找最具代表性的新北風味，並推廣優質國產豬肉食材。

市場處說明，此次競賽採取雙軌制對決，展現豬肉料理多樣性。「經典傳統組」鎖定市場攤商與庶民小吃，比拚道地火候與扎實刀工，傳承最純粹的黑白切文化；「職人創新組」開放餐廳與旅宿餐飲等業界名廚參與，挑戰將國產豬肉轉化為具視覺與味覺震撼的創意料理，透過雙組別競技，讓新北的特色飲食文化從巷弄小吃也能延伸至精緻餐飲。