快訊

台彩2千萬超級紅包 中壢姊妹刮中百萬：還學貸孝順父母

台股開盤收紅應沒啥問題…年前就要你抱緊處理！專家：南韓今年漲幅已37.8％

尋找新北最強豬肉料理 2026新北黑白切大賽報名至2月27日

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
2026新北黑白切大賽報名正進行中，大賽祭出高達70萬元的總獎金，廣邀新北廚藝好手運用國產豬肉，在「經典傳統」與「職人創新」兩大組別中一決高下，報名截止日為2月27日。圖／新北市市場處提供
2026新北黑白切大賽報名正進行中，大賽祭出高達70萬元的總獎金，廣邀新北廚藝好手運用國產豬肉，在「經典傳統」與「職人創新」兩大組別中一決高下，報名截止日為2月27日。圖／新北市市場處提供

新北市政府市場處舉辦的「2026新北黑白切大賽」現正報名中，這場被譽為新北版「黑白大廚」的盛事，不僅是廚藝實力的競技，更是一次角逐新北豬肉料理巔峰的機會。大賽祭出高達70萬元的總獎金，廣邀新北廚藝好手運用國產豬肉，在「經典傳統」與「職人創新」兩大組別中一決高下，報名截止日為2月27日。

市場處長李長奎說，新北市是大台北地區豬肉消費量最高的城市，黑白切技藝更是台灣特有的職人精神。去年首屆奪冠的店家在賽後獲得極大關注，人潮與口碑至今不墜，證明此賽事不僅是榮譽的象徵，更是店家提升品牌影響力的絕佳舞台，也希望藉此賽事尋找最具代表性的新北風味，並推廣優質國產豬肉食材。

市場處說明，此次競賽採取雙軌制對決，展現豬肉料理多樣性。「經典傳統組」鎖定市場攤商與庶民小吃，比拚道地火候與扎實刀工，傳承最純粹的黑白切文化；「職人創新組」開放餐廳與旅宿餐飲等業界名廚參與，挑戰將國產豬肉轉化為具視覺與味覺震撼的創意料理，透過雙組別競技，讓新北的特色飲食文化從巷弄小吃也能延伸至精緻餐飲。

「2026新北黑白切大賽」現正受理報名，凡是在新北市內經營的飯店、餐廳、市場及商圈業者皆可參賽，報名時間截至2月27日止，有意爭奪新北最強豬肉料理稱號的職人們，可至新北市政府市場處官網或「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁下載簡章https://www.facebook.com/ntpcemarket/

2026新北黑白切大賽報名正進行中，大賽祭出高達70萬元的總獎金，廣邀新北廚藝好手運用國產豬肉，在「經典傳統」與「職人創新」兩大組別中一決高下，報名截止日為2月27日。圖／新北市市場處提供
2026新北黑白切大賽報名正進行中，大賽祭出高達70萬元的總獎金，廣邀新北廚藝好手運用國產豬肉，在「經典傳統」與「職人創新」兩大組別中一決高下，報名截止日為2月27日。圖／新北市市場處提供

豬肉 創意料理

延伸閱讀

新年合體李四川 江啟臣：盼台中、新北未來密切合作

新北八里左岸散步新亮點！療癒系雲朵「AH！Q」陪你走過散策時光

新北貢寮鴿舍起火！飼主燒竹子當肥料引火警 及時放飛鴿子逃過一劫

浪犬「豆皮」曾觸捕獸鋏2次遭截肢 新北議員認養推源頭管理加強執法

相關新聞

追垃圾車....北市系統查詢挨轟難用 找地點跑出3路段霧煞煞

台北市許多上班族常為倒垃圾傷透腦筋，尤其許多住老公寓民眾，因沒有社區管委會幫忙請清潔人員代收垃圾，必須抓緊時間追垃圾車，...

無形文化資產歌仔戲保存者王束花辭世 享耆壽91歲

歌仔戲保存者王束花本月12日辭世，享耆壽91歲。新北市文化局說，王束花一生奉獻於歌仔戲藝術，唱腔細膩婉轉、身段端莊典雅，...

垃圾外送需求大...北市「小蜜蜂」826家 議員促公布合法清單

雙薪家庭需求，網路興起新型態「代丟垃圾」服務，不過先前一家規模不小的代收業者無預警停止服務，讓許多人已付月費卻無人幫收。...

北市擴大臨托量能 減輕家長照顧負擔 優化預約流程

台北市目前設置九十二處公托，連同準公共化托育，兩者服務供給率超過八成。北市社會處表示，今年將再開辦十六家公辦民營托嬰中心...

北市擴大臨托服務 社會局：2026年增這幾處量能

為了減輕育有小小孩的家長們照顧負擔，北市積極提高托嬰中心服務量能，北市社會局盤點，北市設有23處定點臨時托育據點之外，預...

攝影青年看過來...前進東南亞當志工 北市限時招募熱血團隊

台北市青年局推動海外志工計畫，今年邁入第二屆，再赴越南、泰國及菲律賓服務。青年局今宣布，首度增加招募具影像紀錄能力的攝影...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。