無形文化資產歌仔戲保存者王束花辭世 享耆壽91歲

歌仔戲保存者王束花本月12日辭世，享耆壽91歲。新北市文化局說，王束花一生奉獻於歌仔戲藝術，唱腔細膩婉轉、身段端莊典雅，舞台風範溫婉含蓄卻蘊藏深厚情感，為台灣歌仔戲界的重要代表人物，其藝術成就與人格風範深受藝界與觀眾敬重。

王束花民國24年出生於台南歌仔戲世家，12歲即開始學戲，隨家人四處登台演出。年輕時，她因留有一頭飄逸及膝的秀髮，而獲得歌仔戲「長髮小生」的美名，英氣颯爽的扮相與深厚功底，在當時的劇界獨樹一幟。王長年深耕地方戲曲，致力傳承傳統唱腔與身段技藝，對歌仔戲藝術保存與推廣貢獻卓著。

新北市文化局為完整保存藝師王束花的藝術軌跡，2023年完成口述歷史影像記錄《花漾腹內人生戲－王束花》，透過影像保存其學藝歷程、演出經驗與生命故事；去年辦理「花明經典．戲承今聲」歌仔戲系列活動，演出王束花藝師經典劇目《寶蓮燈》及《孟麗君》，亦出版專書《含笑嫣然：王束花歌仔戲演藝生涯》，系統整理其藝術生涯與舞台成就，為台灣歌仔戲史留下珍貴紀錄。相關成果成為新北推動無形文化資產保存的重要里程碑。