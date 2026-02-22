追垃圾車....北市系統查詢挨轟難用 找地點跑出3路段霧煞煞

台北市許多上班族常為倒垃圾傷透腦筋，尤其許多住老公寓民眾，因沒有社區管委會幫忙請清潔人員代收垃圾，必須抓緊時間追垃圾車，不過台北市政府目前的垃圾車定點定時收運資訊，遭民眾批評使用介面相當複雜，根本不好用，氣到向議員陳情。環保局允諾，將進一步研議如何優化。

北市議員王閔生接獲陳情，表示有民眾使用環保局官網及台北通，要查詢台北市的垃圾車收運資訊，發現相當不直覺、相當不好用。

王閔生示範目前的環保局官網，要查垃圾車定點收運，不僅要先點選哪一個區、接著還要點選哪一個里、再來是路段，不過王閔生發現，許多外地來台北打拚的租屋族，根本不知道自己住在哪一個里，若只點選區、路名，沒有點選「里」，根本不會有分類。他就舉若只點選文山區、辛亥路一段，官網就會一次跑出「三個辛亥路一段」的選項，到底要點哪一個「辛亥路一段」，讓人霧煞煞。

另外，如果點選台北通查詢，王批評，也很不直覺，除要先點選左下角的服務功能、還要再點選地點、選垃圾清潔舊衣回收、再來點選「垃圾清運」這一欄，直言「這麼複雜才找得到，覺得會有人用嗎？」

北市資訊局坦言，台北通的「找地點」功能，是將北市府綜合性的所有常用點位資訊都列出來，不過因為垃圾收運是很重要的資訊，未來會提出來，規畫獨立的頁面。

王閔生也舉新北市政府為例，新北環保局網站有一個「新北樂圾車」系統，有三個功能，除可點循線查詢，民眾可以定位所在地點，地圖還可以找到垃圾車目前的所在位置、移動到哪裡，甚至地圖的進階查詢，還可以查到垃圾車半徑50到30公尺的地點，讓民眾可以很清楚知道垃圾車到哪裡？甚至定點查詢，只要輸入行政區跟路名，就可以查到清運點。

環保局長徐世勳表示，因新北市是巡迴式的沿線收運，非台北市的定時定點收運垃圾。不過王閔生認為，新北市政府只花900萬元建置這樣的系統，北市府既然有台北通的地圖，要求應該要將台北通的地圖，界接到環保局的網站官網，並且加入定位系統，讓民眾可以更直覺、快速找到資訊，優化系統。環保局表示，將回去研究一下，看如何進一步優化。