垃圾外送需求大...北市「小蜜蜂」826家 議員促公布合法清單

雙薪家庭需求，網路興起新型態「代丟垃圾」服務，不過先前一家規模不小的代收業者無預警停止服務，讓許多人已付月費卻無人幫收。據統計，北市有8百多家類似代收（代清潔）業者俗稱小蜜蜂，議員要求環保局主動公布合法業者清單，避免民眾權益受損。

北市議員鍾沛君說，許多人因工作、生活作息必須透過垃圾代收，「有市場就有供給」，台北市有許多代丟垃圾服務，從早年的傳統小貨卡在社區附近收，近年開始有新創公司提供代收垃圾的外送服務，型態愈來愈多元化。

先前發生的一家垃圾代收業者歇業，是在2021年推出線上倒垃圾預約服務，主打「代收垃圾跟叫外送一樣方便」。以這家公司為例，這家公司2022年完成550萬元的種子輪募資，還有政府資助，雙北與桃園有3000訂戶，包括包租代管業者，每月訂單超過1萬5千筆，有100名夥伴，但有很多用戶是用預繳的方式綁定。

鍾沛君說，這類的業者只要服務再多一點，就可能踩到法律紅線，尤其這次這家代清潔業者已有相當大規模，應該進一步釐清代清潔及代清運的份際在哪裡？

環保局長徐世勳表示，過去不需要執照的代清潔業者是比較屬於個體戶，目前了解，全北市有826家登記在案的小蜜蜂代收垃圾業者(代清潔)，這些業者非是需要取得登記執照的廢棄物清運業者，僅是列管在案。至於這次的無預警歇業業者與過去比較不一樣，環保局會後續留意。

環保局表示，清潔業者是代清潔、將垃圾送到垃圾車，不過代清運是直接開車運到焚化場才需要執照。鍾沛君說，這一條法規的線，好像無法快速跟上現在的服務，如果做得更多，界線就可能被跨過去、並且觸法，建議北市府應該要適度說明清楚，並且應公布合法的代清潔業者清單，讓民眾可以有合法的業者可以找。

另外，議員陳慈慧也提到，愈來愈多代清潔業者、小蜜蜂出現，也讓需要取得清潔登記執照的代清運業者不滿，尤其北市去年調高事業廢棄物處理費，由每噸2705元調高為3603元，漲幅900元，這也是5年來調漲，儘管已是北北基桃最低，但調漲清運費恐加諸消費者，讓小型店家、攤商受到不小影響，加上代清潔業者來搶市場，認為北市府應該評估類似的大規模小蜜蜂，恐影響合法業者，應該納入產業衝擊評估。

環保局表示，之所以去年調高費用，是因台北市的代清運費用已是北北基桃最低，允諾未來類似的代清運處理費用調整，會邀請代清運業者開會聽取意見，看有什麼可以考量得更細緻。