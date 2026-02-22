聽新聞
北市擴大臨托量能 減輕家長照顧負擔 優化預約流程

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
公立托嬰中心示意圖。圖／聯合報系資料照片
公立托嬰中心示意圖。圖／聯合報系資料照片

台北市目前設置九十二處公托，連同準公共化托育，兩者服務供給率超過八成。北市社會處表示，今年將再開辦十六家公辦民營托嬰中心，定點臨托據點也會增加，並優化線上預約與報到流程，以多元且友善的服務，減輕家長照顧負擔。

北市九十二處公托可以提供二千零八個收托名額，同時透過與私立托嬰中心及居家保母合作，推動「準公共化托育服務」，目前兩者服務供給率達百分之八十二。

社會局表示，今年預計再開辦十六家公辦民營托嬰中心，其中包含市長蔣萬安提出的「校校有公托」政策，與教育局協調合作在校園內設置的十二處。

此外，北市府從二○一八年在文山區啟動定點臨托服務，到去年達廿三處，全市十二個行政區都有臨托據點，今年上半年還會在台北市婦女培力中心開辦定點臨托服務。

社會局表示，今年中還會推出新版預約系統，優化線上預約與報到流程，強化操作便利性與即時資訊功能，讓家長能更輕鬆安排托育。

社會局統計指出，北市十三座專為六歲學齡前幼兒打造的親子館，去年服務近一百卅萬人次，平均每月服務量達十萬人次，親子共學共玩課程全免費，讓家長沒有經濟負擔。

社會局長姚淑文說，將持續以「完整支持、減輕負擔、提升品質」為目標，透過公共托育、臨托服務與親子支持資源三大面向同步推進，讓家長在育兒路上不孤單。

