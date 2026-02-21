北市擴大臨托服務 社會局：2026年增這幾處量能

為了減輕育有小小孩的家長們照顧負擔，北市積極提高托嬰中心服務量能，北市社會局盤點，北市設有23處定點臨時托育據點之外，預計2026年開辦16家公辦民營托嬰中心，上半年也將婦女培力中心開辦臨托服務，以及優化線上預約與報到流程。

台北市目前設置92處公共托嬰中心，可提供2008名收托名額，同時也透過私立托嬰中心及居家保母合作，推動「準公共化托育服務」整合公私資源，擴大優質托育供給，目前兩者服務供給率達82％。

除此之外，台北市長蔣萬安先前提出「校校有公托」政策，社會局表示，積極盤點校園餘裕空間並與教育局協調合作，預計於校園內設置12處公辦民營托嬰中心，並搭配公有場地設置，2026年預計再開辦16家公辦民營托嬰中心。

臨時托育服務部分，社會局說，市府從2018年在文山區首創定點臨托服務，截至2025年已達23處，實現12行政區皆設有臨托據點的目標，服務範圍也擴大到滿6個月至學齡前兒童。與此同時，2026年上半年，預計於台北市婦女培力中心開辦定點臨托服務。

社會局補充，在2026年也將推出新版定點臨托預約系統，優化線上預約與報到流程，強化操作便利性與即時資訊功能，打造更友善的數位服務體驗，協助家長更輕鬆安排托育需求。

另一方面，專為6歲學齡前幼兒打造的台北市親子館，社會局說，目前全市12區皆有一處外，總計達13處，2025年的平均每月服務量達10萬人次，全年服務近130萬人次，其中親子共學共玩課程全面免費，也讓家長沒有經濟負擔。

社會局長姚淑文說，未來將持續以「完整支持、減輕負擔、提升品質」為目標，透過公共托育、臨托服務與親子支持資源三大面向同步推進，讓孩子都能安心、安全的環境成長外，也讓家長在育兒的路上不孤單。