攝影青年看過來...前進東南亞當志工 北市限時招募熱血團隊

台北市青年局推動海外志工計畫，今年邁入第二屆，再赴越南、泰國及菲律賓服務。青年局今宣布，首度增加招募具影像紀錄能力的攝影專才志工，同時擴大經濟不利青年加分機制，降低參與門檻，鼓勵不同背景的青年投入國際服務，2月24日至3月1日開放網路報名。

青年局表示，第二屆持續深耕東南亞當地學校、非營利組織及社區單位的夥伴關係，服務內容多元，包含教育陪伴、藝術創作、社區互動、文化交流，也透過與在地夥伴共同盤點需求、調整教案與活動設計，確保服務回應當地實際發展情境；盼透過長期且具延續性的合作模式，促進在地組織及社群與台北青年行動的正向循環。

6月18日至29日將赴菲律賓團赴邦板牙省山區部落小學，將是全英文服務環境，具幼教、國小教育、社工、表演藝術、設計活動等經驗者尤佳。 7月26日8月6日則到泰國泰北地區偏鄉華文學校，具中文教學、教育學程、美術設計等經驗者尤佳；8月19日至28日為越南社區中心及慈善小學，全英文服務環境，具社工、心理、教育、語文、社區活動等經驗者尤佳。

青年局長周羿希說，北市推動海外志工計畫，並非僅提供短期出國服務機會，而是透過完善培訓與經費支持，以全程陪跑制度陪伴青年循序進入國際服務現場。計畫從行前培訓、服務教案規畫到實際執行與經費補助，提供青年所需的實務引導與資源支持，協助即使沒有相關經驗的青年，也能安全且有信心地投入國際服務。

此外，青年局為強化國際服務行動的紀錄與傳播效果，今年計畫首度招募具攝影或影像紀錄專長的攝影專才志工，希望以專業影像保存服務歷程與第一線故事，讓更多人看見青年回應全球議題的實際行動；同時擴大經濟不利青年加分機制，讓更多不同背景的青年都有機會透過實際行動走向世界。