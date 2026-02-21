快訊

初五金山財神廟求財運人潮旺 侯友宜祝願：國家經濟蓬勃發展

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
市長侯友宜上午前往萬里及汐止地區廟宇參香，走訪金山財神廟、忠順廟、濟德宮及福興宮，祈求市政推動順利，祝願國家經濟蓬勃發展。記者游明煌／攝影
今天大年初五，俗稱「破五」、「隔開」，意味著初一到初四的各項禁忌均可破除，許多商家今天鳴炮開市、迎接財神，新北市金山財神廟今天求財運人潮擠得水洩不通，市長侯友宜上午前往萬里及汐止地區廟宇參香發開運福袋，走訪金山財神廟、忠順廟、濟德宮及福興宮，祈求市政推動順利，祝願國家經濟蓬勃發展。

侯友宜表示，今天是正月初五迎財神的好日子，希望藉由財神的力量，為大家在新年帶來好運、大發財，不斷地讓個人財富增加、國家經濟蓬勃發展，也希望每一個人都能心想事成。今天也帶來「馬上賺錢」福袋送給大家，祝大家發財。

侯友宜說，位於萬里與金山交界的金山財神廟，香火鼎盛，自2008年起陸續以「財神號」名義捐贈救護車及復康巴士予全台各縣市及市府，截至目前已捐出23輛，協助提升第一線救護量能，並持續投入助學圓夢基金、地方獎助學金及弱勢家庭物資捐贈，行善足跡遍布全台。

另外，汐止忠順廟、濟德宮同樣長年回饋社會，忠順廟曾捐贈消防救護車支援第一線救災救護；濟德宮與福興宮辦理老人共餐活動，提供自行料理餐點，嘉惠在地長輩，濟德宮近年更結合青年團體辦理文化活動，讓傳統信仰持續在社區中發揮正向影響。

萬里區長黃雱勉在金山財神廟發送市長開運紅包福袋，民眾大排長龍，人氣很旺。民政局表示，春節期間市府團隊與市民一同宮廟走春迎神納福，未來也持續與宗教團體攜手合作，讓善的力量在城市中持續累積，讓新北更宜居、更有情。

