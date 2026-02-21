光華商場初五開工擲筊活動 林奕華曝這方法連擲三聖筊

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
林奕華也參與擲筊活動。記者邱書昱／攝影
林奕華也參與擲筊活動。記者邱書昱／攝影

春節連假告一段落，今天適逢初五開工，不少商圈店家也選在吉時開工。北市光華商場今早邀請北市副市長林奕華出席開工團拜，她致詞說，市府將協助光華商場內硬體設備更新，而受影響店家也會減租，盼馬年生意更加興旺。

為慶祝開工，光華商場現場也舉辦了擲筊活動，只要連續擲出三個聖筊，就能將紅包帶回去。林奕華也應景體驗擲筊，第一次擲出沒有聖筊，之後才獲得連三次的聖筊。她說，第一次內心什麼都沒想，第二次就趕快和神明感謝，馬上就有聖筊。

林奕華致詞說，光華商場聚集了許多3C產品，觀光客、民眾都能挑選到自己所愛，同時在議會支持下，大樓內的2部貨梯、10部手扶梯等硬體設備，總計4700多萬元都得以更新，今年也即將啟動。

林奕華也說，同時理事長反映到地下機械停車場的老舊，也同樣會在今年底整修，針對影響到的樓層，會減租50%，影響較少的店家也會減少20％，期盼讓消費者在這裡能獲得更好的購物環境。

光華商場理事長林文偉說，商場提出的陳情建議，北市府都有承諾協助更新，商場也已模擬施工時動線的模擬，盡可能地不要妨礙到消費者。他也談到去年整體業績普遍不錯，今年預估恐受到相關3C產品漲價，但不至於影響到業績。

光華商場請出財神爺及醒獅到店家賜福。。記者邱書昱／攝影
光華商場請出財神爺及醒獅到店家賜福。。記者邱書昱／攝影
光華商場今天舉辦開工團拜，北市副市長林奕華及議員、議員參選人也到場。記者邱書昱／攝影
光華商場今天舉辦開工團拜，北市副市長林奕華及議員、議員參選人也到場。記者邱書昱／攝影

