科普新北捷運三環六線 帶動3270億投資創造4.3萬個就業機會

新北市捷運局推動「三環六線」建設，建構北台軌道共榮生活圈，新北捷運局表示，除完善捷運路網，也推動捷運場站周邊整體開發，落實大眾運輸導向發展（TOD）模式，目前全市規劃37處捷運開發案，引進5.3萬名居住人口，預計帶動3270億投資商機，創造4.3萬個就業機會。

新北捷運局長李政安表示，三環六線以「北接基隆、中接臺北、南接桃園」為戰略主軸，全市規劃37處捷運開發案，未來可引入約5.3萬名居住人口，創造4.3萬個就業機會，帶動約3270億元投資商機，逐步形塑「以站為心、以人為本」的捷運生活圈。

李政安說，至2025年底，已有13處捷運開發案完成招商，其中三鶯線7處基地完成5處、新北環狀線10處基地完成5處、土城樹林線也有3處捷開案成功招商，共13處開發案吸引1348億投資金額，同步兼顧社會公益，累計提供約2150坪公益空間，讓市民共享捷運建設帶來的紅利。

捷運局表示，去年包括全台規模最大的「十四張站暨南機廠捷運開發案」已11月簽約，三鶯線第一個捷開案永吉公園站開工；土城樹林線捷開案亦突破性推進， LG16A、LG16B、LG17基地成功招商，導入「黃金級智慧建築」與「綠建築」設計。

今年三鶯線出入口1和2、環狀線板新站捷運開發案將陸續開工，淡海輕軌淡水行政中心站、環狀線北環段Y22站、土城樹林線LG15站捷運開發案準備公告招商，帶動城市發展動能。