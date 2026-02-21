1秒飛歐洲！中台灣燈會「姆明谷」爆紅 極光森林、夢幻泡泡爆打卡熱潮
2026中台灣燈會開幕3天，賞燈人次破100萬大關；其中由台中市觀旅局聯手芬蘭知名IP 「姆明一族（The Moomins）」打造的主燈秀「極光下的姆明谷」將台中中央公園打造成北歐風情童話森林，吸引全國遊客打卡瘋傳、網路爆紅，網友讚「像歐洲的童話小鎮」、「配樂好有魔幻感」、「我今天來三刷了！」
觀旅局長陳美秀表示，今年燈會以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題，取用姆明的諧音與馬年的意象，象徵在新的一年帶著溫柔與勇氣，向著幸福的方向「Moving on」。
陳美秀分享，過年期間她每晚都到中央公園燈會現場，主燈秀「極光下的姆明谷」有專業舞者如林中精靈旋轉飛躍，還有姆明一族搭著列車穿梭在發光森林，如同在童話世界裡；白雪森林、極光天幕與雪地小屋結合，宛如置身在芬蘭的歐洲小鎮，遠離塵囂的寧靜美，大人小孩都被療癒了。
陳美秀指出，今年燈會透過與IP「姆明一族」合作，精心營造出北歐慢活、與世無爭的氛圍，不僅是視覺上的饗宴，更是心靈的撫慰，盼與家人沉浸在極光仙境的美好回憶能成為開工後最強大的幸福後盾。
陳美秀說明，中台灣燈會限量發放的「姆明小提燈」，每日下午4時開放排隊，4時30分開始限量發送，每人限領1盞；燈會展期至3月3日（元宵節），燈會期間每逢假日於台中捷運市政府站、松竹站（台鐵松竹火車站）皆有接駁專車直抵會場，更多中台灣燈會資訊，歡迎至台中觀光旅遊網及「大玩台中」臉書粉絲專頁查詢。
