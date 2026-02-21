春節連假倒數衝一波 台北這地方帶你挖掘「蛋的多重故事」

春節連假倒數2天，台北市鄉土教育中心分享蛋是餐桌上常見的食材，也特別規畫親子主題探索展「打開蛋殼看世界」，邀請大小朋友從日常生活中最熟悉的事物出發，學習自然科學、生活觀察與文化理解，展覽即日起至3月8日在該中心2樓特展室展出，免費參觀。

鄉土教育中心主任張欽鵬表示，現代孩子的學習環境中，接觸大量資訊與數位內容，往往忽略生活中隨手可得的觀察素材。「蛋」是孩子餐桌上最常見、課本中最早接觸的生命主題之一，也容易因過於熟悉而被忽視。

張欽鵬說，此次策畫「打開蛋殼看世界」探索展，希望引導孩子重新觀察生活，從一顆蛋出發，理解生命的多樣性、自然的設計巧思，以及科學如何與日常經驗緊密結合，也能促進親子共同學習與交流。

該展以「從生活出發，培養觀察與思考能力」為核心理念，多元主題展區包含「蛋的大小與生命差異」展區，透過實體展示與引導式說明，讓孩子實際比較自然界中不同尺寸的蛋，從最大到最小，思考其背後的生存策略與生命需求，「鳥類與爬蟲類的蛋」展區則介紹不同動物因應生活環境所發展出的蛋殼結構、形狀與保護方式。

展覽也從萬華在地生活經驗出發，「蛋與料理」展區介紹長年為市場與家庭提供新鮮雞蛋的萬華在地老店「協興蛋業」、和協興蛋業等在地商家合作的「唯星蛋糕」；另結合語言與文化教育，呈現多則與「蛋」相關的俗諺與生活用語，孩子可理解台灣台語和台灣客語背後的文化意涵與時代背景，家長也能藉此分享自身成長經驗。