快訊

2026春節運勢大翻轉！ 這些生肖「5星級好運」報到 趨吉避凶攻略一次看

老果粉苦惱買iMac還是Mac mini？網激推1組合：視力友善、螢幕大、色彩不輸原廠

塞車誰害的？他問「第一台車為何不走」 內行人曝解答

春節連假倒數衝一波 台北這地方帶你挖掘「蛋的多重故事」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市鄉土教育中心即日起至3月8日展出「打開蛋殼看世界」親子主題探索展。圖／台北市鄉土教育中心提供
台北市鄉土教育中心即日起至3月8日展出「打開蛋殼看世界」親子主題探索展。圖／台北市鄉土教育中心提供

春節連假倒數2天，台北市鄉土教育中心分享蛋是餐桌上常見的食材，也特別規畫親子主題探索展「打開蛋殼看世界」，邀請大小朋友從日常生活中最熟悉的事物出發，學習自然科學、生活觀察與文化理解，展覽即日起至3月8日在該中心2樓特展室展出，免費參觀。

鄉土教育中心主任張欽鵬表示，現代孩子的學習環境中，接觸大量資訊與數位內容，往往忽略生活中隨手可得的觀察素材。「蛋」是孩子餐桌上最常見、課本中最早接觸的生命主題之一，也容易因過於熟悉而被忽視。

張欽鵬說，此次策畫「打開蛋殼看世界」探索展，希望引導孩子重新觀察生活，從一顆蛋出發，理解生命的多樣性、自然的設計巧思，以及科學如何與日常經驗緊密結合，也能促進親子共同學習與交流。

該展以「從生活出發，培養觀察與思考能力」為核心理念，多元主題展區包含「蛋的大小與生命差異」展區，透過實體展示與引導式說明，讓孩子實際比較自然界中不同尺寸的蛋，從最大到最小，思考其背後的生存策略與生命需求，「鳥類與爬蟲類的蛋」展區則介紹不同動物因應生活環境所發展出的蛋殼結構、形狀與保護方式。

展覽也從萬華在地生活經驗出發，「蛋與料理」展區介紹長年為市場與家庭提供新鮮雞蛋的萬華在地老店「協興蛋業」、和協興蛋業等在地商家合作的「唯星蛋糕」；另結合語言與文化教育，呈現多則與「蛋」相關的俗諺與生活用語，孩子可理解台灣台語和台灣客語背後的文化意涵與時代背景，家長也能藉此分享自身成長經驗。

張欽鵬表示，「打開蛋殼看世界」刻意保留探索與思考的空間，不急於給出標準答案，而是鼓勵孩子透過觀察、比較、提問與討論，主動建構自己的理解，展覽內容兼顧知識深度與趣味性，讓學習自然融入參觀過程，不僅提升孩子的學習動機，也讓家長重新感受與孩子共同探索世界的樂趣。

台北市鄉土教育中心即日起至3月8日展出「打開蛋殼看世界」親子主題探索展。圖／台北市鄉土教育中心提供
台北市鄉土教育中心即日起至3月8日展出「打開蛋殼看世界」親子主題探索展。圖／台北市鄉土教育中心提供
北市老松國小學童參觀台北市鄉土教育中心的「打開蛋殼看世界」親子主題探索展。圖／台北市鄉土教育中心提供
北市老松國小學童參觀台北市鄉土教育中心的「打開蛋殼看世界」親子主題探索展。圖／台北市鄉土教育中心提供
台北市鄉土教育中心「打開蛋殼看世界」探索展，鼓勵孩子透過觀察、比較、提問與討論。圖／台北市鄉土教育中心提供
台北市鄉土教育中心「打開蛋殼看世界」探索展，鼓勵孩子透過觀察、比較、提問與討論。圖／台北市鄉土教育中心提供

延伸閱讀

走春最佳首選！屏東熱博參觀人次突破60萬 彩繪稻田RODY充滿童趣

「鶯為有你 捷伴十年」 3米大蛋糕+三鶯線列車閃耀新北

南非南華寺新春品嘗會 文化蔬食饗宴倡議和諧共生

話題度最高「柯博文小提燈」免費領！2026台北燈節「主題小提燈」發放時間、地點一次看

相關新聞

北市清潔隊員離職率不到1%的秘密 2年還吸引新北35人跳槽來

台北市環保局平均2至3年招募儲備清潔隊員，近10年4次招募共2093人，吸引1萬3106人報考，平均錄取率16.63%。...

春節不漲價！台南復康巴士助身障者就醫、買年貨及探親

春節連假長達9天，台南市復康巴士服務不中斷。台南市政府社會局統計，連假期間共出勤697趟次、服務386人，涵蓋就醫回診、...

春節連假倒數衝一波 台北這地方帶你挖掘「蛋的多重故事」

春節連假倒數2天，台北市鄉土教育中心分享蛋是餐桌上常見的食材，也特別規畫親子主題探索展「打開蛋殼看世界」，邀請大小朋友從...

淡蘭古道慢旅 走進平溪紫東體驗生態秘境

新北市平溪山城淡蘭古道沿線，從平溪車站再往山上走可抵達紫東社區秘境，透過生態導覽、春季賞螢體驗與農村手作活動，感受山林生...

北市環保局養活一家子 父子兩代、三兄弟都是清潔隊員

台北市環保局清潔隊的工作、收入穩定，不只兩代清潔隊員的父子檔，也有兄弟檔。文山區清潔隊長張木川、信義區清潔隊五分埔分隊領...

初四「接神日」侯友宜赴土城、中永和參拜 祈願市民豐衣足食

大年初四「接神日」，新北市長侯友宜20日前往土城五穀先帝廟、中和廣濟宮、福和宮及永和保福宮祈福參拜，並發放新春福袋，祝大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。