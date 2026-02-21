北市清潔隊員離職率不到1%的秘密 2年還吸引新北35人跳槽來

台北市環保局平均2至3年招募儲備清潔隊員，近10年4次招募共2093人，吸引1萬3106人報考，平均錄取率16.63%。也因近年清潔隊員福利愈來愈好，不只平均離職率少於1%，2年來更有35人從新北市環保局跳槽而來。

環保局近10年招考狀況，2017年錄取476人、3616人報考，錄取率13.16%；2019年錄取432人、3371人報名，錄取率12.82%；2022年錄取540人、3591人報名，錄取率15.04%；2024年錄取645人、2528人報名，錄取率25.51%。

環保局環境清潔管理科長陳浩彰表示，清潔隊員在職狀況相當穩定，近10年平均離職率0.51%，2016年至2021年每年落在0.34%至0.48%之間，近4年僅2023年0.82%，其餘分別為0.61%、0.63%、0.69%。

陳浩彰分析，清潔隊員屬於廣義公務員，相比民間企業，公部門的薪資穩定且隨政府機關政策調薪，再者他們只要將份內工作做好即可休息，都是離職率的原因，多數同仁年輕時進入環保局，服務直至退休。不過，新進人員會有3個月試用期，入職後，少數因體力無法負荷等不適應而離開。

經統計，2024年至2025年北市新進清潔隊員原任職於新北市環保局有35人。

北市清潔隊員福利逐年大幅改善，也比其他縣市優渥。陳浩彰舉例清潔獎金從2014年8000元提高至2023年1萬元，駕駛安全獎金2023年也從600元增至1500元。另外，小年夜至初三、清明節、中秋節等特殊節日出勤加班可多補休1天，且休假日延長工時加班費，以2倍計算。

陳浩彰說，氣候變遷之下，風災、地震等天災發生，各縣市互相支援，北市環保局不只清理轄內倒塌路樹，也曾外援花蓮、台南、嘉義等其他縣市，而且北市陳抗、大型活動比外縣市多，因此北市正積極向環境部爭取「災後復舊」、「首都加給」獎勵制度，期盼鼓勵辛苦的第一線清潔隊員。

不只提升福利，也強化職安裝備。陳浩彰說，北市環保局推動3年240輛老舊車輛換新計畫，並增配防割刺袖套、手套，保護同仁工作安全；房舍更新部分，分隊部逐年從過去的高架橋下空間搬至新大樓，要讓同仁辛勤工作後，能有個舒適的休憩空間。