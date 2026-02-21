從符到衡 新北多元姓氏成職場趣味話題

罕見姓氏在職場與生活常為破冰話題，也映照族群歷史。從家族遷徙、少數民族背景到世代傳承，展現城市多元文化的生活趣味。

前板橋文聖派出所所長、現任市警局警務正利建德表示，老家住在屏東縣內埔鄉，祖先從廣東梅縣移民台灣，族人開枝散遷移北部墾拓，每年會回屏東「利氏宗祠」祭祖。

新北市成洲國小校長利一奇，是苗栗縣大湖鄉客家人，村莊有許多利姓族人。他與利建德雖未曾相識，但電話一通，就能自然而然地透過四縣腔客語相互問候，也拉近彼此距離。

新北市府參議錢震宇說，爺爺是雲南省石屏縣少數民族瓦璋哈尼族土司，故鄉淪陷前，因抗匪支援國民黨部，民國39年逃離家鄉加入李彌將軍滇緬游擊部隊。

錢震宇告訴記者，小時候覺得名字筆劃很多、好難寫，小學考試才寫完班級、座號、姓名後，同學已寫到第三題了，所以很羨慕姓王、姓丁的同學。

錢震宇說，當知道自己是少數民族還蠻驕傲的，歷史課教到雲南的少數民族哈尼族時（又稱窩尼族），班上同學都會指著他說，「就是你」。至於印象最深的事，他說，擁有內政部核發的少數民族證書，以為大學聯考可以加分，但因只會幾句族語，只能靠自己實力打拚。

泰山高中教務主任衡寶龍是地理老師，他受訪表示，其父親為民國38年隨政府撤遷來台，祖籍為江蘇省邳縣（現今中國江蘇省邳州市），祖家務農，早期以棉花和小麥為主。

他說，在台有來自其他省份的同姓家族，根據調查共約15人左右。因為爸爸隻身來台，一直以來未與其他同姓家族聯絡。印象最深刻的也是姓氏筆畫多、字寫得慢，最怕老師罰他寫名字。

衡寶龍說，他常常被懷疑，到底是「衡」還是姓「龍」。這個特殊的姓氏，反而讓學生加深記憶點。

中國海南是符姓人口第一大省，廣東省、湖南省也有較多符姓。30歲的永和區公所社會人文課長符智維告訴記者，爺爺祖籍是中國廣東省，父親在台灣出生，不過，鮮少遇見同樣姓「符」的鄉親。

符姓是源自姬姓的中國姓氏，出自周文王後裔，符姓在台灣的總人口中佔比不高。