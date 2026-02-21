淡蘭古道慢旅 走進平溪紫東體驗生態秘境

快訊

中央社／ 新北21日電
新北市平溪紫東社區以淡蘭古道地區特殊蜜源森式紅淡比，所產的紅淡蜜作為主要商品。（新北市政府提供）
新北市平溪紫東社區以淡蘭古道地區特殊蜜源森式紅淡比，所產的紅淡蜜作為主要商品。（新北市政府提供）

新北市平溪山城淡蘭古道沿線，從平溪車站再往山上走可抵達紫東社區秘境，透過生態導覽、春季賞螢體驗與農村手作活動，感受山林生態與人文交織的慢活魅力。

在平溪區嶺腳車站附近的紫東社區未仰賴天燈觀光人潮，而是以生態復育、農遊行程，走出地方新路，並曾獲金牌農村肯定。

社區與新北市府合作，投入極危物種豔紅鹿子百合復育，10年來累積復育超過1萬株，並結合生態走讀活動，讓保育成果轉化為環境教育與地方發展動能。

紫東社區的山林孕育出多樣性的生態環境，尤其以蕨類植物與螢火蟲復育最具特色。社區同時善用淡蘭古道豐富的自然資源，發展養蜂產業，推出以特殊蜜源植物「紅淡比」釀製的紅淡蜜，酸甜清香、層次分明，成為社區代表性農產品。每年春季螢火蟲季登場，更吸引不少民眾走入山林，欣賞點點螢光。

新北市農業局告訴中央社記者，紫東社區發展協會於民國110年承租閒置近20年的平溪國小東勢分班，逐步整修校舍，將廢棄教室打造為「教室咖啡館」，作為生態導覽據點，也提供長者共餐使用。

社區總幹事潘俊青表示，未來將擴大復育基地，呈現豔紅鹿子百合、石碇佛甲草、細葉卷丹與雙扇蕨等珍稀植物，並持續推動養蜂與生態復育導覽。

紫東社區山林環繞、林相多樣，水源純淨，尤其以蕨類植物與螢火蟲復育最具特色。為維護生態永續，社區實施限額預約制，僅開放事先報名民眾入場，確保賞螢品質。有興趣參加導覽或DIY體驗的民眾，可洽紫東社區發展協會。

此外，新北市府觀光旅遊局表示，瑞芳區三安社區同樣位於淡蘭古道沿線，位於金瓜石石山里，早期為金礦產業重鎮，結合金礦產業文化與自然景觀，是一個充滿歷史故事的社區。遊客可順著採金礦的山路而建的山尖路觀光步道漫步，發展淘金體驗遊程，並保留市定古蹟三層橋，展現東北角山城的歷史風貌，成為淡蘭古道慢旅的重要節點。

觀旅局告訴記者，三安社區金瓜石水圳橋，又稱黃金橋、三層橋，是金瓜石地區極具特色的歷史建築。這座橋梁由三個不同時期的橋梁堆疊而成，見證了金瓜石地區的礦業發展歷程。

觀光旅遊局表示，透過農村再生與生態旅遊，盼引導民眾走進山林、認識土地，也為偏鄉社區注入永續發展的新能量。

