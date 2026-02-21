鄰里公園變身社區小冰塊 北市內湖要讓仲夏降溫

北市仲夏悶熱，內湖區副區長郭素蓉說，低窪地的內湖體感可破攝氏40度，文德二號公園將施作生態植栽風廊道，成為社區小冰塊降溫，盼案例普及形成氣候改善網路，發揮更大效應。

台北市受熱島效應影響，夏季悶熱。內湖區雖靠山，但郭素蓉說，近2年屢創高溫，例如2025年夏季8月下旬曾有2天達到38度上下，是全市12區中最高溫；同年10月4日也達37.9度，全台次高溫，同月5日達38度，為全台最高溫。

郭素蓉告訴中央社記者，這是因為內湖為台北盆地東北角的低窪區、四周環山，白天日照給地面加熱，熱空氣上升後因被周邊的山包圍而難消散；加上內湖科技園區水泥建築密集，夜間散熱也強化了熱島效應。

她說，為改善熱島效應，內湖區公所去年下旬結合企業ESG風潮，與崇越科技簽署合作備忘錄，將運用生態綠化構築風廊道，打造「社區小冰塊」為周邊環境降溫，預計今夏前完工。

郭素蓉說，植栽不僅綠化環境，透過樹種選擇，樹列、密度等設計，可構築出風廊道，讓基隆河吹過來的風能穿行，也讓植栽降溫所形成的涼氣帶得遠，所用土壤要有含水性、能呼吸，不能硬巴巴，才能散熱。

她說，區公所與崇越科技討論許久發現，占地6000平方公尺、狹長形的文德二號公園，往前又有小山坡，可讓風廊帶的設計效果更好，所以擇此公園率先施作，預計2月開始施工，4個月後完成，剛好可在今夏來臨時發揮降溫效果並淨化空氣，這雙重效果可放射到周邊50至200公尺範圍。

展望後續，郭素蓉說，期望有更多小公園都有企業投入合作，打造成為「社區小冰塊」，串連起來將可形成氣候改善網路。據相關資料顯示，成大教授林子平研究團隊曾指北市大安森林公園讓周邊環境降溫2.6度，相信內湖打造出氣候改善網路後，效果會更好。