北市環保局養活一家子 父子兩代、三兄弟都是清潔隊員

台北市環保局清潔隊的工作、收入穩定，不只兩代清潔隊員的父子檔，也有兄弟檔。文山區清潔隊長張木川、信義區清潔隊五分埔分隊領班張中俊、中正區清潔隊駕駛張國峰三兄弟之所以進入環保局服務，都與曾任近40年清潔隊駕駛到退休的父親有關。

「爸爸是靈魂人物」，63歲張木川早年在震旦行通訊部門、氣動油壓系統公司等私人企業服務，後因父親認為公部門工作穩定、環境單純且得知環保局招聘收費員，便問他有沒有興趣，經考量後決定轉行。

57歲張中俊說，當兵時在部隊彈藥庫開卡車，原計畫退伍後要當聯結車司機，父親一席話讓他決定應徵環保局收費員，可惜沒被選上，後因有人離職空缺才順利候補上，晚了大哥張木川半個月多入職。

兩人1992年同入環保局，年資將屆34年，起初都和爸爸一起在第5科（資源循環管理科）服務。「不同性質的工作有很多樂趣」，張木川後來轉做資源回收計劃推動、公廁巡查員、偽袋稽查小組，奮鬥10年國考人生，2004年考上公務員，被分發到都發局前身的國宅處。經 環保局時任股長探詢，張木川2007年回鍋環保局並到第3科（現為環境清潔管理科），2011年升任萬華區清潔隊昆明分隊長，也到中正區隊、信義區隊，2024年擔任文山區隊長迄今。

張木川說，環保局大家庭的內外勤工作細項分很多，如駕駛、技工、隊員等，又有水、空汙等各類領域，每個人都能依個性找到適合自己的崗位，加上薪資穩定、福利不斷增加，工作單純、駕輕就熟也不會那麼累，甚至能傳承經驗而有成就感，因此許多同仁一待就是3、40年到退休。

有別於大哥外勤工作的變動，張中俊內勤一待26年，業務從無到有推動全國首件資源回收變賣案、打造五星級流廁車，更自傲努力10年成功將捕犬業務移給動保處，也曾辦「遛狗繫狗鏈、隨手清狗便」公益活動，成功說服藝人大小S、陳建州共襄盛舉。他2016年調至外勤至信義區隊後，發現以前在內勤辦計畫都遇外勤不配合，等到自己下區隊才知道原來難處很多。

張木川肯定三弟張中俊承辦業務的能力很好，到了外勤領班，內勤經驗就轉化成他的管理能力，「他就缺一個（公務員）資格而已。」現為正式隊員的張中俊說，曾想循哥哥的國考路，自覺沒那麼多時間唸書，決定專心做好隊員、辦好業務，在基層累積實力。

張中俊坦言，當領班不容易，得要常常回答同仁十萬個為什麼，幸好曾在內勤歷練多年，處理過不少計畫且熟悉法規，就能有條有理回應同仁，哪些能做、哪些不能做，也因不容自己犯錯，更能要求團隊奉公守法。

51歲小弟張國峰受父親鼓勵，2017年進入環保局工作，迄今也將近8年。張木川說，小弟軍職退伍後，做過腳底按摩、整脊等，但父親希望能有穩定工作，鼓勵報考清潔隊員，他順利考上、再轉考駕駛；兩兄弟曾在信義區隊短暫待過。

「很感謝父親當初推薦，環保局也養活我們一家口子」，張木川說，父親看到三兄弟在職場工作平平順順，還獲得長官認可與提拔，感到相當欣慰。