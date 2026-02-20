初四「接神日」侯友宜赴土城、中永和參拜 祈願市民豐衣足食

大年初四「接神日」，新北市長侯友宜20日前往土城五穀先帝廟、中和廣濟宮、福和宮及永和保福宮祈福參拜，並發放新春福袋，祝大家新年快樂、平安順利，也祈求新的一年豐衣足食。

侯友宜表示，大年初四接神日，也是我們灶神回宮，所以我們特別到五穀先帝廟來拜拜，因為主祀是神農大帝，神農大帝我們的灶神就是讓大家都能夠衣食無缺、豐衣足食，大家的口袋都滿滿滿，今年都有好運。初四開門就會見喜，就是好運日，神到好運到。

接受聯訪時，侯友宜被問到今年年底要大選扮演什麼角色，以及台北市副市長李四川宣布參選新北市長後，在過年期間是否有聯絡，與未來在新北市合體的時間。對此，侯友宜強調，現在最重要就是把市政的工作做好，就是對選民最好的交代以外，也就是讓我們的市政順暢，未來就會贏得選民更多的支持。這段時間其實我跟四川的團隊，包括李四川本人常常都有聯繫，我們一定會一起並肩作戰，讓市政的接棒毫無縫隙，一定各個都是強棒。

民政局表示，春節期間市府團隊與市民一同迎神納福，感謝各宗教團體長期對公益慈善與社會教化的付出，市府也會持續與地方攜手合作，讓善的力量在城市中持續累積，為市民打造更宜居、安心的生活環境。

侯友宜明（21）日將前往萬里及汐止參拜祈福並發放福袋，同時，副市長陳純敬及副市長朱惕之也將分別前往林口及三峽向市民拜年，持續傳遞新春祝福。