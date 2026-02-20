讀好書添好運…春節走春兼閱讀 新北市圖「借書就送烘爐地發財金」
春節到市圖走春還可兼閱讀，新北市立圖書館各區圖書分館於明天大年初五開館迎賓，推出「開卷有馬福氣到」閱讀迎新春活動，邀民眾到圖書館閱讀走春，感受書香年味又能試手氣，除有限定閱讀提袋，更祭出借書就送烘爐地發財金，讓民眾讀好書添好運。
新北市立圖書館大年初五開館，首先推出「福馬開運擲聖杯」活動，民眾只要初五（21日）當天於全市各區分館借閱3本與「馬」相關的書籍，就可參加趣味開運擲筊活動，擲出聖筊可兌換限量造型小燈箱，點亮一整年好運，借閱5本書可兌換馬年限定閱讀提袋。
另外在中和分館初五（21日）到初九（25日)加碼推出「馬年吉祥好書交換」活動，與當地知名的烘爐地南山福德宮攜手合作，準備200份發財金，將提供給新春到館參加好書交換或借書的讀者，只要交換2本書籍或借閱書籍達10本以上，即可免費獲得「烘爐地發財金」。
新北市立圖書館館長吳佳珊表示，為讓年節更有趣味，圖書館也特別推出應景閱讀迎新春活動，總館大年初五（21日）「書卷福運轉起來！」，只要轉動轉盤，完成春節任務，便可以免費扭蛋，抽新春閱讀好禮。
三峽北大分館「一元復始，馬上有錢」親子DIY，則透過手作讓孩子感受濃濃年味；樹林柑園圖書閱覽室「馬到成功迎新春」，借書並說馬年吉祥話，即可獲得大吉大利新春入館禮，還可免費享用熱桔茶，增添暖心年味。
另在淡水分館與樹林大安圖書閱覽室有「紙上奔馳－馬年迎春摺紙展」與「十三生肖・年年有餘」創意春聯特展，相關資訊可透過新北市立圖書館網站https://www.library.ntpc.gov.tw查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。