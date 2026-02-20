讀好書添好運…春節走春兼閱讀 新北市圖「借書就送烘爐地發財金」

春節到市圖走春還可兼閱讀，新北市立圖書館各區圖書分館於明天大年初五開館迎賓，推出「開卷有馬福氣到」閱讀迎新春活動，邀民眾到圖書館閱讀走春，感受書香年味又能試手氣，除有限定閱讀提袋，更祭出借書就送烘爐地發財金，讓民眾讀好書添好運。

新北市立圖書館大年初五開館，首先推出「福馬開運擲聖杯」活動，民眾只要初五（21日）當天於全市各區分館借閱3本與「馬」相關的書籍，就可參加趣味開運擲筊活動，擲出聖筊可兌換限量造型小燈箱，點亮一整年好運，借閱5本書可兌換馬年限定閱讀提袋。

另外在中和分館初五（21日）到初九（25日)加碼推出「馬年吉祥好書交換」活動，與當地知名的烘爐地南山福德宮攜手合作，準備200份發財金，將提供給新春到館參加好書交換或借書的讀者，只要交換2本書籍或借閱書籍達10本以上，即可免費獲得「烘爐地發財金」。

新北市立圖書館館長吳佳珊表示，為讓年節更有趣味，圖書館也特別推出應景閱讀迎新春活動，總館大年初五（21日）「書卷福運轉起來！」，只要轉動轉盤，完成春節任務，便可以免費扭蛋，抽新春閱讀好禮。

三峽北大分館「一元復始，馬上有錢」親子DIY，則透過手作讓孩子感受濃濃年味；樹林柑園圖書閱覽室「馬到成功迎新春」，借書並說馬年吉祥話，即可獲得大吉大利新春入館禮，還可免費享用熱桔茶，增添暖心年味。