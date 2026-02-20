快訊

內亂罪一審判無期 南韓前總統尹錫悅：戒嚴為救國、未改初衷

驚！最新調查 市售耳機含有毒物質…「滲入皮膚」長期佩戴有損健康

馬年大吉！3生肖家運興旺...蛇置產升官、這生肖買彩券易中獎

2026最狂放閃地標！台北這顆巨型愛心鑽戒 助攻情人告白求婚

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
2026士林官邸鬱金香展以「浪漫滿園」為主題，2月26日至3月8日浪漫登場，「巨型愛心鑽戒」搶先曝光。圖／台北市公園處提供
2026士林官邸鬱金香展以「浪漫滿園」為主題，2月26日至3月8日浪漫登場，「巨型愛心鑽戒」搶先曝光。圖／台北市公園處提供

2026士林官邸鬱金香展以「浪漫滿園」為主題，2月26日至3月8日浪漫登場。台北市公園處透露，布展團隊發現原有規畫的配置不足，激盪出新創意，以「心型底座」結合「鑽戒」打造象徵承諾與永恆的展覽亮點，如今搶先曝光，邀大家牽摯愛之手到訪、合影留念。

其中，西式庭園以「浪漫相鬱」為設計主軸，公園處也搶先曝光一件吸睛作品，並分享創作歷程。原來是團隊檢視原有展覽規畫時，發現配置尚有不足，進而激盪出全新創意，以「心型底座」結合「鑽戒」意象的構造物構想，呈現鬱金香的花語「愛、永恆的祝福與熱情的表白」，期望打造一件兼具情感象徵與視覺震撼的展覽亮點。

公園處表示，構想確認後，團隊雖非專業設計背景出身，卻展現高度效率與滿滿熱情，短時間內完成初步構想與設計初稿。從整體比例、線條流動到意象如何轉化為具體實體，每個細節皆反覆推敲，讓「愛、承諾與永恆」不再只是抽象概念，而是能被看見、被感受的存在。

公園處說，短短一周時間，鑽戒造型的立體雛形具現，原本停留在圖面上的想像，逐步化為真實可見的藝術品。為了讓作品在展覽期間更加耀眼動人，團隊也邀集水電專業同仁共同討論，從燈光如何凸顯鑽戒切面、光線層次的呈現，到材料選用與結構安全，處處展現細膩構思與巧手工藝。

公園處園藝管理所主任王淑雅直呼，這件作品的誕生，不僅是設計與施工的成果，更凝聚跨領域同仁的創意火花與默契合作。融合心型與鑽戒意象的浪漫裝置將於2月26日鬱金香展中同步亮相，預期將成為民眾駐足拍照、細細品味的焦點。

2026士林官邸鬱金香展「巨型愛心鑽戒」的立體輪廓逐漸成形。圖／台北市公園處提供
2026士林官邸鬱金香展「巨型愛心鑽戒」的立體輪廓逐漸成形。圖／台北市公園處提供
2026士林官邸鬱金香展「巨型愛心鑽戒」的雛形誕生，此為初步構想與設計初稿。圖／台北市公園處提供
2026士林官邸鬱金香展「巨型愛心鑽戒」的雛形誕生，此為初步構想與設計初稿。圖／台北市公園處提供

設計 團隊 士林官邸 鬱金香

延伸閱讀

新疆戈壁「為人民服務」地標遭蹂躪 博主運20噸砂石填平

求婚細節曝光！李玉璽唱到緊張忘詞 許允樂竟要求「再唱一次」

公園體健設施增設高齡可用器材 北市公園處研議

士林官邸梅花花況曝光 公園處建議民眾乘氣溫偏低時來賞花

相關新聞

2026最狂放閃地標！台北這顆巨型愛心鑽戒 助攻情人告白求婚

2026士林官邸鬱金香展以「浪漫滿園」為主題，2月26日至3月8日浪漫登場。台北市公園處透露，布展團隊發現原有規畫的配置...

平溪走春正當時 菁桐、紫東、龍安社區山城秘境大公開

新北市平溪區擁有恰到好處的寧靜、人情與山城節奏，少了都市喧囂，多了山林清新氣息，特別適合在年節期間放慢腳步，新北市農業局...

初四迎財神也要會理財 北市青年局一站式補課教你報稅、購屋、買保險

今天大年初四迎財神，台北市青年局今預告青年學堂系列課程的「理財力」，3月起每周六下午2時至5時登場，一連5堂，新的一年從...

新北市長選戰 侯友宜稱與川伯並肩作戰各個是強棒

今天大年初四，新北市長侯友宜到今前往土城五穀先帝廟參拜，針對台北市副市長李四川將選新北市長，侯李兩人預計何時合體引發外界...

北市公私協力鎖定街友新面孔 年助200人脫遊

台北市列冊街友人數逐年緩降，且近3年每年都成功協助約200人脫遊。社會局表示，歸功於與民間團體建立起的綿密網絡，一看到新...

守護台北市容 解甲泰緬孤軍：清潔隊是神聖工作

生長在泰緬邊境，在親身經歷戰爭殘酷後毅然來到台灣，最後輾轉加入台北市清潔隊，查天富一待就是25年。想像繼續從戎可以配戴梅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。