2026最狂放閃地標！台北這顆巨型愛心鑽戒 助攻情人告白求婚

2026士林官邸鬱金香展以「浪漫滿園」為主題，2月26日至3月8日浪漫登場。台北市公園處透露，布展團隊發現原有規畫的配置不足，激盪出新創意，以「心型底座」結合「鑽戒」打造象徵承諾與永恆的展覽亮點，如今搶先曝光，邀大家牽摯愛之手到訪、合影留念。

其中，西式庭園以「浪漫相鬱」為設計主軸，公園處也搶先曝光一件吸睛作品，並分享創作歷程。原來是團隊檢視原有展覽規畫時，發現配置尚有不足，進而激盪出全新創意，以「心型底座」結合「鑽戒」意象的構造物構想，呈現鬱金香的花語「愛、永恆的祝福與熱情的表白」，期望打造一件兼具情感象徵與視覺震撼的展覽亮點。

公園處表示，構想確認後，團隊雖非專業設計背景出身，卻展現高度效率與滿滿熱情，短時間內完成初步構想與設計初稿。從整體比例、線條流動到意象如何轉化為具體實體，每個細節皆反覆推敲，讓「愛、承諾與永恆」不再只是抽象概念，而是能被看見、被感受的存在。

公園處說，短短一周時間，鑽戒造型的立體雛形具現，原本停留在圖面上的想像，逐步化為真實可見的藝術品。為了讓作品在展覽期間更加耀眼動人，團隊也邀集水電專業同仁共同討論，從燈光如何凸顯鑽戒切面、光線層次的呈現，到材料選用與結構安全，處處展現細膩構思與巧手工藝。