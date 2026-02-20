初四迎財神也要會理財 北市青年局一站式補課教你報稅、購屋、買保險

今天大年初四迎財神，台北市青年局今預告青年學堂系列課程的「理財力」，3月起每周六下午2時至5時登場，一連5堂，新的一年從生活中的金錢議題出發，幫助青年打好財務基礎，建立穩定、可執行的理財觀念。

青年局今年取「實力」的諧音，以「青年十力」為課程規畫主軸，繼推出「運動力」與「手作力」課程，「理財力」也於新春後接力登場。

青年局指出，面對未來規畫與生活選擇時，理財是青年不可或缺的基礎能力。許多青年在步入職場或面對人生轉折時，常因缺乏財務知能而對未來產生焦慮，理財力系列課程並非以追求財富累積為唯一目標，而是希望協助青年建立正確的理財觀念，在面對消費、投資與未來規畫時，能做出更適合自己的選擇。

青年局表示，理財力系列課程以「聰明理財，未來更安心」為概念，聚焦青年在日常生活中實際會遇到的議題，內容涵蓋小資理財入門、理性投資觀念、保險選擇重點、報稅基礎知識，以及購屋前的財務準備等主題。青年可依自身需求、興趣與人生階段，自由選擇主題課程報名參加，課程資訊與報名方式可上青年局官網查詢。

理財力系列課程邀請5名具備實務經驗的理財與財經領域講師授課，包括擅長以生活化方式建立理財基礎的理財作家蕾咪、帶領青年理解理性投資與資產配置觀念的楊倩琳博士，以及專注於保險規畫與風險管理的謝克群老師，協助青年從不同面向建立完整的理財基礎。

稅務與購屋主題課程則安排長期投入稅務教學的法律學者陳衍任，帶領青年掌握報稅與相關法規重點，還有協助青年與首購族購屋前財務評估的房產與理財講師邱愛莉。