新北市長選戰 侯友宜稱與川伯並肩作戰各個是強棒

今天大年初四，新北市長侯友宜到今前往土城五穀先帝廟參拜，針對台北市副市長李四川將選新北市長，侯李兩人預計何時合體引發外界關注，今侯友宜回應表示，這段時間他跟李四川及團隊常有聯繫，雙方一定會並肩作戰，讓市政接棒毫無縫隙，各個都是強棒。

侯友宜今先後到土城五穀先帝廟、中和福和宮、永和保福宮參拜，外界關注今年底的市長選舉，尤其此次侯友宜是協調新北市長人選的重要關鍵角色，今媒體詢問侯在年底選舉扮演什麼角色，以及何時會與李四川會面合體。