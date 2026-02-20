新北市長選戰 侯友宜稱與川伯並肩作戰各個是強棒

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長侯友宜（左二）今持續到宮廟參拜祈福，並在現場發送新春福袋給民眾。記者林媛玲／攝影
今天大年初四，新北市長侯友宜到今前往土城五穀先帝廟參拜，針對台北市副市長李四川將選新北市長，侯李兩人預計何時合體引發外界關注，今侯友宜回應表示，這段時間他跟李四川及團隊常有聯繫，雙方一定會並肩作戰，讓市政接棒毫無縫隙，各個都是強棒。

侯友宜今先後到土城五穀先帝廟、中和福和宮、永和保福宮參拜，外界關注今年底的市長選舉，尤其此次侯友宜是協調新北市長人選的重要關鍵角色，今媒體詢問侯在年底選舉扮演什麼角色，以及何時會與李四川會面合體。

侯友宜回應表示，現在最重要就是把市政工作做好，就是對選民最好的交代，未來就會贏得選民更多的支持，他這段時間也與李四川及李的團隊常有聯繫，一定會一起並肩作戰，讓市政的接棒毫無縫隙，把細節做到更到位，讓市民更有感。

面對年底新北市長選戰，侯友宜（前排中）說，他與李四川及團隊常有聯繫，雙方並肩作戰，讓市政接棒毫無縫隙，各個都是強棒。記者林媛玲／攝影
