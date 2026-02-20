北市列冊街友6成逾6旬 社會局：重點非鼓勵就業

好逸惡勞是常見污名化街友的標籤，但台北市社會局統計，列冊街友中60歲以上長者就占了6成，「所以現在街友的狀況是老弱化，他們在主流就業市場中根本沒辦法競爭」。

台北市社會局社會工作科長邱慶雄拿出數據，台北市目前列冊近400名街友中，6成年紀已到60歲，超過65歲、失能或疑似身心障礙者就占約4成，「外界常以為街友是因為不願意工作才流落街頭，但其實不是」。

邱慶雄說，即便剩下4成60歲以下街友有意穩定就業，他們的選項也多是家事服務類、粗工及臨時工、保全等，這些職缺不僅考驗勞工體力，更有許多隱性條件及成本，例如「要有可以隨時聯絡的手機」，意即除了購置硬體，還要固定繳月租費、保持電量。

為了降低就業門檻，社會局推動社區派工，以每天4小時、新台幣700元為基本單位，讓街友從事社區服務或清潔維護，同時藉此熟悉領月薪及儲蓄觀念，打破原先現領現花的金錢使用習慣。

有了穩定現金流還不足以脫遊。台灣思安慈善服務協會共同創辦人程郁盛說，租房子通常需要「2押1租」，也就是一次拿出3個月的租金，存錢期間持續露宿街頭，忍受蚊蟲叮咬、車流噪音，「想像一下這種從0開始的地獄開局，不要說撐下去，連體力、精神都很難維持」。

對於思安而言，協會成立的目的不是服務街友，而是消除貧窮。創辦人程郁盛與張子文將10幾年來的經驗提煉成教育方案，帶領大眾經歷貧窮的各種樣貌，其中一項就是流浪體驗。

2人分享，曾有次安排參與者在萬華火車站周遭過夜，所有人隔天醒來精神都極度委靡，因為被蚊子叮、往來車輛聲音或是被對面薑母鴨味道香到睡不著，「1天就這樣，更何況要撐到存足租金」。

即便生活條件艱困，依據社會局統計，目前仍有近3成、約百名街友已露宿街頭超過5年。程郁盛坦言，當中許多人就是老弱化的勞動力，即便年紀尚未到普遍認知的高齡，仍可能因無法久站或久坐等痼疾在職場遇到挫折，同樣的劇本重複幾次就會越來越抗拒就業，最終被資本主義的社會框架淘汰、停留在流浪現狀。

程郁盛說，達到脫遊目標需要街友自身意願搭配合適資源介入，除了就業以外，老弱化的街友若意識到自身不是典型勞動力人口，又能符合福利身分資格，就能順利受到安置或安養，在此之前以不造成社會負面影響的狀態生活，何嘗不是灑脫。

他舉例，曾協助一對夫婦順利租屋，過不久又在街頭撞見他們，原因是「我的朋友都在這裡，我住這邊比較開心」，這類有強烈人際連結需求的街友並不少見。