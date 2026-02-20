北市公私協力鎖定街友新面孔 年助200人脫遊

台北市列冊街友人數逐年緩降，且近3年每年都成功協助約200人脫遊。社會局表示，歸功於與民間團體建立起的綿密網絡，一看到新面孔便積極建立關係、確認需求並一一對症下藥。

從民國109年底超過600人到114年底不到400人，台北市列冊街友人數逐年緩降，社會局社會工作科長邱慶雄說，關鍵在於及早介入及生活重建。

邱慶雄表示，列冊人數是流動的，尤其台北車站更會有許多新舊面孔來來去去，若在街友初來乍到時就建立信任關係、確認需求，將能最大化成功脫遊機率，因此近3年每年都成功協助約200人租屋、安置或返鄉。

除此之外，邱慶雄笑說，台北市對街友的要求較嚴格，有作息規定，白天禁止躺臥或睡覺；物品要1人1個行李袋集中管理，還有行李房專責派工負責搬運，生活就不會這麼自在、隨性，所以來的人跟留下來的人都變少了。

社會局近年攜手民間團體，建立起綿密街友照顧組織網，其中台灣思安慈善服務協會自COVID-19疫情期間開始在台北車站周邊推動街頭義診，接著拓展到餐食整合、貧窮教育，每天至少2次巡視是否出現「新朋友」。

思安共同創辦人程郁盛及張子文說，無家者就只是住在街頭的人，200個人就有200種不同故事及需求，想要真正幫助到他們必須培養信任感，久而久之才能建立關係，而送餐就是最適合的方式。

除了社工主動接觸，思安另外聘用一名曾露宿街頭、現已成功脫遊的「關懷員」，用最接地氣的行為及語言取得街友認可。

程郁盛說，了解以後才會發現，他們真正的問題不見得是無家可歸，有些是沒有家人、有些是更重視人際網絡，也有人是必須就醫，剩下少數才是找不到工作。

掌握街友核心需求後，社會局、勞動局及民團就能共同擬定解決方案，以工代賑、安置安養、協助返鄉，一一對症下藥，大幅提升脫遊率。

不過，張子文表示，許多街友的社會關係是薄弱的，外界總認為找到穩定工作才是往前、往好的方向推進，但或許對他們而言以天地為家才是最自得其樂的狀況，若沒有對社會造成負面影響，哪一種生活方式才是正確的，值得再思考。