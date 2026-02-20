守護台北市容 解甲泰緬孤軍：清潔隊是神聖工作

快訊

中央社／ 台北20日電
台北市環境保護局信義區清潔隊吳興分隊領班查天富曾為泰緬孤軍，加入清潔隊25年後，他說：「這是一份神聖的工作」。（台北市環保局提供）中央社
生長在泰緬邊境，在親身經歷戰爭殘酷後毅然來到台灣，最後輾轉加入台北市清潔隊，查天富一待就是25年。想像繼續從戎可以配戴梅花肩章的平行宇宙，他說，清潔隊是神聖的工作，這一生沒有白走。

頭戴白色鴨舌帽、身穿深藍色背心，台北市環境保護局信義區清潔隊吳興分隊領班查天富帶著靦腆笑容，語氣和緩地說著人生故事，「我應該是在緬甸出生的，跟著軍隊到處走，沒有固定的住所，後來把出生地報在泰國，8歲半就開始當兵」。

從小與國共內戰後滯留在泰緬邊境的國軍部隊一同生活，查天富從軍雖是自己年幼時的決定，但現在回過頭去看，仍不能說是自願。

當時部隊規定，每戶若有3個孩子就要出1個兵、5個孩子就要出2個，查天富想著，爸爸在軍中，2個哥哥要幫忙媽媽照顧底下弟弟妹妹們，不如就自己去吧，如果發生什麼事對家裡的影響最小。

本該入學唸書、自在奔跑的年紀，查天富與數百名年紀相仿的兒童住到軍營裡受訓，「那時候睡3層床，很多人晚上會想爸爸、媽媽，哭得一塌糊塗，如果上面尿床下面的人還會被滴到，生活很苦」。

這樣的日子查天富過了5年，直到部隊與泰國政府協商，以換取合法身分為條件參與考牙（Khao Yai）考科（Khao Kho）戰役剿共，這是查天富第一次也是最後一次面對死亡、見證戰爭的殘酷。

查天富回憶，部隊花了3年將共軍徹底逐出泰國邊境，「那種環境下什麼都沒辦法考慮，長官怎麼交代就怎麼做，看到的人無論老弱婦孺都會開槍，因為你怎麼知道他是不是匪諜？我想那時候應該殺了不少不該殺的人」。

想起這段過往，查天富忍不住紅了眼眶。幾秒後，及時拿出的衛生紙成功守住幾乎潰堤的淚水，如同多年後的某個夜晚，查天富對生命的熱忱順利復燃，阻止自己扣下扳機。

戰爭結束後，查天富毅然決然要離開泰國、來到台灣，用血淚鑄成的決心支持他5年內完成國小及國中學業，再以華僑身分考上台北工專（現為台北科技大學），半工半讀5年後不僅畢了業，還買了房子、生了孩子。

正當一切風生水起，查天富卻因為擔保貸款的朋友欠債而被追討，他雲淡風輕地說，「我只好把房子賣掉，變得很落魄，跑去開計程車」。查天富轉行的念頭也是如風一般吹入耳中，「有一天下午在車上聽到廣播，說台北市環保局在招考清潔隊員，我就趕快停車打電話去問」。

趕上報名截至日並順利考上，查天富從民國89年12月加入清潔隊，一待就到了今天。

查天富說，如果當初他來台灣念的是軍校，現在應該已經是校官、肩章上有梅花，但他一點都不後悔，經過年輕時生死一瞬間的日子，現在能平安度日就是上天給的恩賜，「我是苦盡甘來了」。

談到25年來的日常，查天富堅定表示：「清潔隊是一份神聖的工作，你能想像台北市沒有我們嗎？」他也常與隊員分享，「要先看重自己，別人才會尊重你」。

從異域走到異鄉，再把異鄉過成故鄉，查天富在台灣種下自己的歸屬。他說，人就像小鳥，長大飛出巢外，在哪裡定下來，那裡就是家。

台北市環境保護局信義區清潔隊吳興分隊領班查天富曾為泰緬孤軍，親身經歷戰爭殘酷後毅然決然來到台灣，輾轉加入清潔隊守護市容至今。中央社
