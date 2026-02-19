蘇巧慧邀蔡其昌發送「台灣尚勇」福袋 民眾排隊等待領取 1500份全送出

民進黨提名新北市長參選人、立委蘇巧慧，今天邀請擔任中華職業棒球大聯盟會長的立委蔡其昌，一起在淡水清水巖發送「台灣尚勇」和「馬到成功」福袋，不到１小時，1500份「台灣尚勇」福袋就被排隊民眾領領取完畢。

蘇巧慧服務處事先發布今天下3點45分開始發放「台灣尚勇」，下午1時就有民眾開始排隊等候，人龍一路從清水巖廟口延伸到周邊巷弄。蘇巧慧和蔡其昌來到清水巖時，現場有人帶頭高喊「台灣尚勇」、「蘇巧慧凍蒜」、「市長加油」，帶動現場氣氛。

蘇巧慧感謝清水巖的安排，讓新北唯一一場「台灣尚勇」福袋發放活動順利完成。她說，過去10年一直在新北服務，很感謝前立委呂孫綾，在地議員鄭宇恩和議員參選人游明諺等人支持，大家就像是一支棒球隊伍，不論是在立法院或是在新北市議會，彼此互相補位、互相支援，一起為淡水、八里、三芝、石門更好的目標前進。

蘇巧慧也提到5月即將通車的淡江大橋，提這項工程就是中央和地方一棒接著一棒共同努力最好的例證，未來她也已經做好準備，會帶領新北隊繼續打拚，為新北市民打造更好的生活環境。