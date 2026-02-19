春節出遊好所在 新北經發局推全市18家觀光工廠、產業文化館

今天過後，新春連假還有3天，民眾若要安排出遊，新北市經濟發展局推薦全市18家觀光工廠及產業文化館，大人或小孩都適合，透過手作DIY體驗與產業知識導覽，感受全新旅遊體驗，共度溫馨親子時光。

經發局表示，市府協助傳統工廠轉型，透過全方位品牌輔導與資源整合，打造兼具教育、娛樂與旅遊價值的優質場域，讓民眾在參訪過程中體驗各家觀光工廠獨具特色的匠心精神。

新北市觀光工廠主題多元，涵蓋食品、文創、生活用品、工藝美學及保健照護等領域，充分展現產業創新與文化底蘊的魅力。

經發局舉例，位在鶯歌老街內的「許新旺陶瓷紀念博物館」，承載鶯歌陶瓷產業的重要歷史脈絡，透過典藏展品與導覽解說，呈現台灣陶瓷工藝的發展軌跡與文化價值。

館內規畫陶藝體驗活動，讓民眾親手感受拉坯與彩繪的魅力，細細品味傳統工藝之美及親子共享手作之樂。春節期間到門市消費滿2000元，可以抽紅包1次。

林口區的「王子文具創意國」以文具產業為核心，透過生動展示區與DIY體驗，帶領民眾認識文具設計、製造與創意應用。

園區結合學習與遊戲元素，讓孩子在動手做的過程中培養創造力與專注力，非常適合親子共同參與、共享溫馨時光。春節期間購票入館，贈送橡皮擦組。

八里左岸旁的「卡滋爆米花觀光工廠樂園」，以國民零食爆米花為主題，結合食品製程展示、互動體驗與親子遊憩空間，讓民眾深入了解爆米花從原料選用、製作到包裝的完整過程。

園區規畫多元體驗設施與趣味互動關卡，兼具教育性與娛樂性，是親子家庭春節走春、寓教於樂的熱門景點。春節期還推出「2026新春限定伴手禮」優惠，伴手禮店購物消費滿350元，即贈送限量品牌紅包袋，還有經典桶裝爆米花買5送1優惠。

經發局指出，觀光工廠結合知識教育與休閒娛樂，提供民眾深度旅遊體驗，民眾可走進工廠參觀產品生產流程，深入了解產業發展故事，與親自動手DIY感受其中樂趣。歡迎民眾把握春節年假期間，到新北市觀光工廠及產業文化館遊玩。營業時間與優惠活動相關資訊，可上經發局官網（https://www.economic.ntpc.gov.tw/）或來趣新北金發局臉書（https://www.facebook.com/economic.gov）查詢。