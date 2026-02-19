九份春節湧人潮！交通處呼籲別開車上山 「3情境易有扒手」警加強防竊

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新北市瑞芳警分局春節連假期間，在風景區加強防竊及反詐騙宣導，守護觀光秩序與民眾財產安全，打造安心旅遊環境。記者邱瑞杰／翻攝
春節連假期間，新北市瑞芳九份老街商圈遊客多，交通局呼籲民眾多利用大眾運輸工具，或將車停放外圍停車場轉乘接駁公車。警方說，排隊購物、拍照停留及接駁交通節點，是扒手行竊的熱點，提醒遊客注意隨身財物。

交通處指出，九份山城風景迷人，假日吸引大量國內外遊客造訪，新春連假遊客更多。山區道路狹窄，停車空間有限，自行開車前往老街周邊，往往得花時間尋找車位，呼籲民眾多利用大眾運輸工具，或將車輛停放於外圍停車場後轉乘接駁公車進入九份，省時又便利。

雙北地區出發旅客，可在板橋、西門、北門等站搭乘965「板橋－金瓜石」快速公車直達九份。搭火車到基隆或瑞芳站，可搭乘177瑞芳觀光公車、788、1062及825（假日行駛）路線公車，並可透過新北市公車動態資訊系統或路側CMS電子看板，掌握即時路況與停車資訊。

交通處說春節連假期間，瑞芳警分局也會將加強九份老街周邊違規停車巡查與取締。市府聯合稽查小組也會持續查處民間停車場哄抬收費，以及計程車違規喊價行為，保障消費者權益，讓遊客安心出遊。

瑞芳警分局表示，人潮多可能讓竊賊有機可乘，將在人潮密集區域加強防竊及處理突發事件效能。扒竊多發生在排隊購物、拍照停留及接駁交通節點，提醒民眾隨身財物務必妥善保管，背包建議前背、手機錢包勿外露，避免成為歹徒鎖定目標。

警方在春節連假期間也加強反詐騙宣導，針對假投資、假網購、假訂房及冒充親友借錢等常見手法，提醒民眾提高警覺，遇可疑訊息務必先查證，並可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢。

