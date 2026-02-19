趕快倒春節垃圾 台北市明天起恢復收運

新年連假期間，北市府環保局從初一到初三暫停收垃圾，並於初四（20日）起開始收運一般垃圾、廚餘及資源回收，23日則是恢復大型廢棄物清運。

環保局表示，初一到初三停收垃圾期間，仍有開放限時收受點可供民眾排出垃圾，但多數民眾仍習慣將垃圾暫放在家中，為了服務市民，各區清潔隊將提早收假，自20日起依原時間及路線收運一般垃圾、廚餘及資源回收物。

環保局說，20日起恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物，另有關大型廢棄物清運服務將23日起恢復。

環保局說，民眾家中如有大型廢棄物待清，歡迎電洽1999或與轄區清潔隊約定時間及地點免費清運，年節期間切勿將大型廢棄物隨意放置戶外，以免造成環境髒亂、影響交通安全或因此受罰。