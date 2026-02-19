侯友宜新春拜廟 頂泰山巖出現長長人龍等待領取「馬上賺錢」新春福袋

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市長侯友宜（中）今早前往頂泰山巖等地拜廟祈福，祝福大家平安、健康、賺大錢。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜今早前往頂泰山巖等地拜廟祈福，並贈送「馬上賺錢」新春福袋給民眾。他說，福袋設計結合旋轉木馬與10元硬幣，「轉輪」設計用來祝福平安、健康、賺大錢。

侯友宜大年初一起展開拜廟行程，今天是初三，首站到泰安區主祀顯應祖師的頂泰山巖。由於廟方預告侯友宜上午10時來發福袋，一早就有人來排隊。人龍在廟前廣場往後排，一路排到廟外道路。不少人新春來領福袋，希望帶著喜氣回家，新年更如意。

新北市政府農曆年前公布馬年春聯主題為「馬祥厚運」，「祥」代表吉兆與福氣，「厚運」代表的是深厚而全面的祝福。台語諧音「馬上好運」，象徵馬年來臨，市民好運到位，財運福運一起來。

新春福袋「馬上賺錢」同步亮相，侯友宜今天在發送民眾前，再次介紹福袋以旋轉木馬結合錢幣，並設計成可以轉動，祝福持有者「轉錢」等於「賺錢」，「馬」轉錢的台語諧音則是「欲」賺錢，祝福民眾新年一開始就財氣到位。

福袋背面有3隻奔馳的馬與馬蹄圖樣組成「驫」字意象，象徵市政建設加速推動、馬不停蹄、步步向前，同時寓意馬蹄生金，祝福市民馬到成功、財源廣進。

侯友宜在頂泰山巖發送福袋告一段落後，接著先後轉往三重安北宮、五股賀聖宮送送福袋，向兩地信眾和民眾送上新年祝福。

新北市長侯友宜（右）今早前往頂泰山巖等地拜廟祈福，並贈送「馬上賺錢」新春福袋給民眾，祝福大家平安、健康、賺大錢。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜（右）今早前往頂泰山巖等地拜廟祈福，並贈送「馬上賺錢」新春福袋給民眾，祝福大家平安、健康、賺大錢。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜（右）今早前往頂泰山巖等地拜廟祈福，並贈送「馬上賺錢」新春福袋給民眾，祝福大家平安、健康、賺大錢。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜（右）今早前往頂泰山巖等地拜廟祈福，並贈送「馬上賺錢」新春福袋給民眾，祝福大家平安、健康、賺大錢。記者邱瑞杰／攝影

