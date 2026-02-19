快訊

汐止聖德宮牌樓如希臘神殿 濟德宮通靈少女取景

中央社／ 新北19日電
汐止濟德宮。聯合報系資料照
汐止濟德宮。聯合報系資料照

過年來新北汐止走春還能拍美照。位在大尖山的聖德宮擁無敵視野能眺望台北101，如希臘神殿般的牌樓更是熱門打卡點。汐止老街的濟德宮不僅是信仰中心，也是電視劇通靈少女取景點。

聖德宮坐落在汐止大尖山風景區，不僅擁有廣大廟埕可俯瞰汐止市區，天氣好時還能遠眺台北101，晚上也能欣賞絕美夜景。其雄偉的牌樓更是熱門拍照景點，雕刻精細的燈柱搭配後方的青山與市景，可拍出如古希臘神殿般的夢幻畫面。廟內的門神彩繪、龍柱、迴廊等，也都是許多攝影師、網紅的取景點。

廟方人員說，聖德宮成立逾50年，是汐止較大型的廟宇，主祀天上聖母與無極瑤池金母。聖德宮原本是山下的一間小廟，信眾希望為媽祖尋找更合適地點，由神明親自選址，信眾一路抬轎開山闢路在山腰旁建造廟宇，再陸續擴建成現今的大廟。

廟方表示，春節期間聖德宮會提供米粉、貢丸湯等平安餐，依往年情況，參拜走春的車潮人潮眾多，會一路從山下塞到山上，因此建議民眾騎機車或步行前往。另外，廟前一整排的山櫻花預計春節後盛開，屆時又會是不一樣的美景。

除了聖德宮是打卡熱點之外，位於汐止中正路老街的濟德宮也因電視劇「通靈少女」曾在此取景，吸引許多劇迷朝聖。

濟德宮是當地最具代表性的媽祖廟，創建於清朝嘉慶年間，被稱為「汐止媽祖廟」或「水返腳媽祖廟」。主祀的粉面軟身媽祖神像高達1.5公尺，手腳關節能靈活伸展，是全台少見的軟身神尊。特別的是，媽祖身邊的部將「千里眼」和「順風耳」並非站在媽祖旁邊，而是另設神龕安奉。

新北市民政局表示，廟方人員透露，濟德宮副祀的城隍爺是台灣少見的笑臉城隍，不像一般城隍爺樣貌嚴肅，感覺像家人、長輩一樣，讓參拜民眾免除恐懼，可放心向城隍爺說說心裡話。

濟德宮不僅是汐止人的信仰中心，也是此地北管樂團的運作中心，目前廟內的西廂奉祀西秦王爺，也是著名汐止樂清軒北管團館址，經常可看見樂團練習以及精美的神將和西燈斗、頭牌等古物，是重要的文化資產。

汐止 媽祖

汐止聖德宮牌樓如希臘神殿 濟德宮通靈少女取景

